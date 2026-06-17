Контейнерную площадку в СНТ «Поркузи» Красноборского поселения Тосненского района перенесут и приведут в порядок до 1 августа после жалобы жителя губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко.

Местный житель обратился к главе региона во время прямой линии 15 июня. По его словам, контейнеры установлены неудачно, из-за чего мусор разносит по участкам, а местным жителям приходится убирать его самостоятельно.

После обращения Александр Дрозденко поручил профильным службам разобраться в ситуации. Специалисты осмотрели территорию и обсудили с представителями СНТ возможное новое место для контейнерной площадки.

Глава администрации Тосненского района Михаил Носов лично проверил объект и сообщил, что работы завершат до 1 августа.

«Сбор и вывоз мусора должен быть организован правильно и не мешать жителям. В СНТ «Поркузи» Красноборского поселения вопрос с организацией контейнерной площадки будет окончательно решён до 1 августа. По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко лично осмотрел объект. Ход работ взят на особый контроль», – подчеркнул Михаил Носов.