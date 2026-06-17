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Проблему с контейнерной площадкой в СНТ «Поркузи» решат до 1 августа

Контейнерную площадку в СНТ «Поркузи» Красноборского поселения Тосненского района перенесут и приведут в порядок до 1 августа после жалобы жителя губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко.

Местный житель обратился к главе региона во время прямой линии 15 июня. По его словам, контейнеры установлены неудачно, из-за чего мусор разносит по участкам, а местным жителям приходится убирать его самостоятельно.

После обращения Александр Дрозденко поручил профильным службам разобраться в ситуации. Специалисты осмотрели территорию и обсудили с представителями СНТ возможное новое место для контейнерной площадки.

Глава администрации Тосненского района Михаил Носов лично проверил объект и сообщил, что работы завершат до 1 августа.

«Сбор и вывоз мусора должен быть организован правильно и не мешать жителям. В СНТ «Поркузи» Красноборского поселения вопрос с организацией контейнерной площадки будет окончательно решён до 1 августа. По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко лично осмотрел объект. Ход работ взят на особый контроль», – подчеркнул Михаил Носов.

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Поркузи Тосненский район Ленинградская область Александр Дрозденко
Новости Социум Главное

В Ленинградской области газовые сети могут передать единому оператору

Такую возможность глава региона обсудил с депутатами Законодательного собрания.

Губернатор Александр Дрозденко и депутаты Законодательного собрания Ленинградской области обсудили перевод муниципальных газораспределительных сетей под управление единого оператора. 

Как подчеркнул глава региона в ходе заседания в Доме правительства 17 июня, сегодня значительная часть сетей находится на балансе муниципалитетов, что усложняет эксплуатацию и обслуживание инфраструктуры. Передача объектов единому оператору позволила бы создать простую и понятную систему управления.

Одним из вариантов реализации инициативы рассматривается выкуп сетей у муниципалитетов, но для этого предстоит урегулировать вопрос налоговых льгот по имуществу. Вице-губернатор Егор Мищеряков отметил, что соответствующая льгота уже предусмотрена, однако требуется дополнительное согласование условий ее применения.

Глава региона дал поручение подготовить финансовые расчеты как с учетом использования региональных льгот, так и без них. После этого правительство Ленобласти представит на рассмотрение депутатов конкретные предложения.

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Фото на миниатюре: magnific/ ededchechine

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газификация Александр Дрозденко

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