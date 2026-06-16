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Губернатор Ленобласти дал ряд поручений в рамках подготовки региона к новому учебному году

Глава региона подчеркнул, что качество образования должно оцениваться не только академическими успехами, но и комфортом школьной среды, здоровьем и безопасностью учащихся.

Губернатор Ленобласти дал ряд поручений в рамках подготовки региона к новому учебному году - Глава региона подчеркнул, что качество образования должно оцениваться не только академическими успех
Фото: Александр Дрозденко/ МАХ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал ряд поручений в рамках подготовки образовательных учреждений к следующему учебному году. Как подчеркнул глава региона, среди приоритетов должно быть создание условий, включающих качественное питание, транспортную доступность и медицинскую поддержку. 

«В новом учебном году 2026 за парты сядут более 200 тысяч школьников, а в детские сады пойдут свыше 88 тысяч малышей. Пока одни дети отдыхают в летних лагерях, а другие сдают экзамены, наша задача — не подвести их», — заявил губернатор.

В рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети» губернатор обозначил ключевые направления работы. Так, 1 сентября запланировано открытие шести новых образовательных учреждений: школы на 1100 мест в Янино, двух школ в Новоселье, а также трех детских садов в Кудрово, Агалатово и Мурино. 

Также внимание должно уделяться школьному питанию. В 253 школах уже  установлены терминалы для оплаты питания, а в 11 образовательных учреждениях, включая Разметелевскую, Тихвинскую и Приладожскую школы, откроются модернизированные столовые. Еще один приоритет — транспорт. В 2025 году автопарк пополнился 60 новыми автобусами и достиг 465 единиц. 

«Если мы говорим о современной школе, помощь должна быть оказана вовремя и на месте. Все медицинские кабинеты обязаны иметь всё необходимое — вплоть до возможности введения инсулина. На сегодня медицинская деятельность лицензирована уже в 862 пунктах при образовательных организациях», — отметил губернатор.

Параллельно в регионе усиливается психологическая поддержка. В штат региональных школ введено 600 ставок специалистов, а на базе профильного центра организована помощь несовершеннолетним в кризисных состояниях. 

Тем временем проект «Школа 47» уже охватил 71% общеобразовательных организаций, предлагая родителям удобный инструмент, позволяющий удобно оплачивать питание и проезд. Также школьная карта служит пропуском в учебные заведения. 

«Работаем по национальному проекту »Молодёжь и дети«. И делаем это ради одной цели — счастья, комфорта и успехов в учёбе наших детей», — добавил Александр Дрозденко.

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Ленинградская область Александр Дрозденко учебный год 2026-2027
Новости Социум

Осенняя погода придет в Петербург и Ленобласть на два дня

Ухудшение погодных условий ожидается в агломерации с середины недели.

Осенняя погода придет в Санкт-Петербург и Ленинградскую область на два дня. Всему виной станет новый циклон, который принесет много осадков и прохладу. Об этом 16 июня рассказал синоптик Александр Колесов. 

Согласно прогнозу, со среды в Северной столице и приграничных районах области установится сильный ветер до 13 м/с, а температура днем упадет до 13...15 градусов выше нуля. Количество выпавших осадков за сутки при этом может достигнуть 30 мм. 

«Но компенсация нам за такую погоду будет, и уже с пятницы в Санкт-Петербурге без осадков и прогрев солнцем до +20 гр., а к выходным и до +25 гр», — добавил синоптик.

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Фото на миниатюре: magnific/ jcomp

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Александр Колесов прогноз погоды

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