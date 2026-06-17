Продолжительность жизни человека можно увеличить до 120 лет при грамотной профилактике, регулярном контроле показателей здоровья и правильном образе жизни. Об этом рассказал ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Петр Глыбочко.

«Долголетие начинается не в старости, а в 30, 40, 50 лет – через грамотную профилактику, регулярный мониторинг показателей здоровья и правильный образ жизни», – подчеркнул Петр Глыбочко.

По его словам, в России постепенно формируется культура здорового долголетия, в том числе благодаря внедрению новых медицинских технологий.

Метаболомный скрининг позволяет выявлять риски развития хронических заболеваний задолго до появления первых симптомов. Нейросети при анализе электрокардиограммы способны обнаружить угрозу сердечной недостаточности за 3-5 лет до ее развития.

О состоянии организма и предполагаемой продолжительности жизни также может свидетельствовать показатель максимального потребления кислорода.