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Назван способ жить 120 лет

Продолжительность жизни человека можно увеличить до 120 лет при грамотной профилактике, регулярном контроле показателей здоровья и правильном образе жизни. Об этом рассказал ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Петр Глыбочко.

«Долголетие начинается не в старости, а в 30, 40, 50 лет – через грамотную профилактику, регулярный мониторинг показателей здоровья и правильный образ жизни», – подчеркнул Петр Глыбочко.

По его словам, в России постепенно формируется культура здорового долголетия, в том числе благодаря внедрению новых медицинских технологий.

Метаболомный скрининг позволяет выявлять риски развития хронических заболеваний задолго до появления первых симптомов. Нейросети при анализе электрокардиограммы способны обнаружить угрозу сердечной недостаточности за 3-5 лет до ее развития.

О состоянии организма и предполагаемой продолжительности жизни также может свидетельствовать показатель максимального потребления кислорода.

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Против юноши было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

В Ленинградской области завершили расследование дела о покушении на убийство двух человек, фигурантом которого стал 17-летний подросток. Об этом 17 июня сообщает региональный Следственный комитет.

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