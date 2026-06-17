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Александр Дрозденко: каждый случай вовлечения подростков в противоправные действия — наша недоработка

В ходе встречи с депутатами ЗакСобрания Ленобласти губернатор Александр Дрозденко поднял тему областных инициатив и работы с молодёжью, направленной на предотвращение вовлечения несовершеннолетних в диверсионную и иную противоправную деятельность.

Глава региона заявил, что каждый такой случай — это, прежде всего, недоработка со стороны взрослых.

«Значит, враг или негодяй сработал лучше, чем мы, это нужно. Да, таких случаев немного, но они есть, а задача, чтобы их не было вообще — тем более в сегодняшней ситуации», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Отдельно губернатор напомнил, что даже в несовершеннолетнем возрасте за преступления террористической направленности предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, что терроризм – одна из форм экстремизма. За публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма - наказывают штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Теги

Александр Дрозденко Ленобласть
Новости Происшествия

В Ленобласти подросток пойдет под суд за нападение с ножом на родных бабушку и дедушку

Против юноши было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

В Ленинградской области завершили расследование дела о покушении на убийство двух человек, фигурантом которого стал 17-летний подросток. Об этом 17 июня сообщает региональный Следственный комитет.

По версии следствия, трагедия едва не произошла в ночь на 19 декабря 2025 года в одной из квартир города Сясьстрой. В ходе конфликта подросток нанес своим бабушке и дедушке многочисленные удары ножом. Потерпевшим удалось выжить благодаря  активному сопротивлению и своевременно оказанной медицинской помощи.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.

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Теги

детская преступность Волховский район

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