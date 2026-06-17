В ходе встречи с депутатами ЗакСобрания Ленобласти губернатор Александр Дрозденко поднял тему областных инициатив и работы с молодёжью, направленной на предотвращение вовлечения несовершеннолетних в диверсионную и иную противоправную деятельность.

Глава региона заявил, что каждый такой случай — это, прежде всего, недоработка со стороны взрослых.

«Значит, враг или негодяй сработал лучше, чем мы, это нужно. Да, таких случаев немного, но они есть, а задача, чтобы их не было вообще — тем более в сегодняшней ситуации», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Отдельно губернатор напомнил, что даже в несовершеннолетнем возрасте за преступления террористической направленности предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, что терроризм – одна из форм экстремизма. За публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма - наказывают штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.