Отбор российских спортсменов на Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе стартует в 2026 году по 22 видам спорта, сообщил министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев.

По его словам, наиболее сложная ситуация сохраняется в футболе, тогда как по остальным командным дисциплинам подготовка уже ведется. На подготовку спортсменов в 2026 году выделили 2,8 миллиарда рублей.

Михаил Дегтярев отметил, что успехи российских спортсменов важны для престижа страны и развития спорта. По его мнению, победы мотивируют детей записываться в секции и стремиться к высоким результатам.

Международный олимпийский комитет 7 июля отменил рекомендации об ограничении участия россиян в международных соревнованиях. Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля 2028 года.