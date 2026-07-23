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Россия начала готовиться к участию в Олимпиаде-2028

олимп
Фото: pxhere.com

Отбор российских спортсменов на Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе стартует в 2026 году по 22 видам спорта, сообщил министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев.

По его словам, наиболее сложная ситуация сохраняется в футболе, тогда как по остальным командным дисциплинам подготовка уже ведется. На подготовку спортсменов в 2026 году выделили 2,8 миллиарда рублей.

Михаил Дегтярев отметил, что успехи российских спортсменов важны для престижа страны и развития спорта. По его мнению, победы мотивируют детей записываться в секции и стремиться к высоким результатам.

Международный олимпийский комитет 7 июля отменил рекомендации об ограничении участия россиян в международных соревнованиях. Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля 2028 года.

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Олимпиада 2028
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В Ленобласти модернизируют женские консультации для поддержки семей

Власти Ленобласти в ближайшие три года сосредоточатся на модернизации женских консультаций. Такое поручение на аппаратном совещании дал губернатор Александр Дрозденко, подчеркнув, что повышение рождаемости невозможно без доступной и качественной медицинской помощи будущим родителям.

По словам главы региона, женские консультации оснастят современным оборудованием, проведут необходимый ремонт и создадут комфортные условия для пациенток с учетом принципов семейноцентричности и требований доступной среды. Аналогичный подход будет применен к родильным отделениям и Ленинградскому областному перинатальному центру.

Губернатор отметил, что в 2025 году в регионе открылись три новые женские консультации — в Новоселье, Горбунках на базе Ломоносовской больницы и при Сясьстройской районной больнице.

В Ленобласти модернизируют женские консультации для поддержки семей - Женские консультации оснастят современным оборудованием, проведут необходимый ремонт и создадут комф
Фото: t_me/drozdenko_au_lo

Одновременно в Ленинградской области продолжают расширять меры поддержки семей. Среди них — выплаты молодым и студенческим семьям, региональный материнский капитал, компенсация аренды жилья, услуга «Социальная няня», помощь многодетным семьям, подарочные наборы для новорожденных и другие.

По данным областных властей, эти меры уже дают первые результаты. В первом полугодии количество новорожденных в регионе увеличилось на 4,16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число первенцев выросло на 5,34%, также отмечается положительная динамика по рождению вторых и третьих детей.

«Когда молодые родители принимают решение о рождении ребенка, они должны понимать: Ленинградская область будет рядом на всем пути. Наша задача — сделать все, чтобы семьи чувствовали эту поддержку и были уверены в завтрашнем дне», — подчеркнул Александр Дрозденко.

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Теги

семья женская консультация Ленобласть Дрозденко

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