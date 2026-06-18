На заседании комиссии по образованию вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам Александр Кялин доложил, что в этом летнем сезоне в регионе работает почти 500 организаций детского отдыха.

В планах на 2026 год — строительство нового корпуса в лагере «Россонь» и дальнейшее развитие сети учреждений. В регионе увеличивается число лагерей с круглосуточным и круглогодичным пребыванием. Хорошие перспективы, по словам Кялина, открываются по строительству лагерей в Кировском, Всеволожском и Тосненском районах. Кадровая политика также остаётся в фокусе: обучение вожатых проводится прямо в Гатчинском университете и на базе самих лагерей.

Ленинградская область ежегодно приглашает ребят с подшефных территорий. Только за прошлый год в регионе отдохнули 335 детей из Донецкой Народной Республики. В 2026 году в государственных организациях отдыха Ленинградской области планируется оздоровить 1 150 детей из ДНР и Курской области.

Для работающих граждан в регионе действует мера социальной поддержки — частичная компенсация стоимости путёвок в детские лагеря. Работающие граждане могут получить компенсацию в размере 70 процентов стоимости, а опекуны, приёмные родители и участники СВО — 100 процентов.

Что нужно взять с собой в летний лагерь и какие правила безопасности родителям стоит напомнить ребятам перед поездкой, рассказываем в нашем материале.