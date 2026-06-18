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Новости Происшествия

Мужчина замахнулся топором в сторону полицейского в Кингисеппском районе

В деревне Раннолово Кингисеппского района задержали 33-летнего мужчину после того, как он замахнулся топором на представителя власти при исполнении служебных обязанностей.

По данным следствия, мужчина угрожал применить насилие в отношении полицейского. В отношении задержанного завели уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

По предварительным данным, при задержании у подозреваемого также обнаружили сюрикены – японское метательное оружие в форме звезд с клинками длиной от 7 до 20 сантиметров.

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Кингисеппский район
Новости Происшествия

Мотор и салон микроавтобуса горели во Всеволожском районе

Моторный отсек и салон микроавтобуса Fiat Ducato загорелись на улице Героев Танкистов в деревне Новосергиевка Всеволожского района 18 июня около 02:39.

Огонь распространился на площади 3 квадратных метра. Пожар ликвидировала дежурная смена 154-й пожарной части Всеволожского отряда «Леноблпожспаса».

Причины и обстоятельства возгорания устанавливают сотрудники отдела дознания МЧС Всеволожского района.

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