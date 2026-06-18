В деревне Раннолово Кингисеппского района задержали 33-летнего мужчину после того, как он замахнулся топором на представителя власти при исполнении служебных обязанностей.

По данным следствия, мужчина угрожал применить насилие в отношении полицейского. В отношении задержанного завели уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

По предварительным данным, при задержании у подозреваемого также обнаружили сюрикены – японское метательное оружие в форме звезд с клинками длиной от 7 до 20 сантиметров.