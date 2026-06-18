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Новости СВО

Россия и Украина проводят обмен телами погибших военнослужащих

Россия и Украина проводят новый обмен телами погибших военнослужащих. Об этом сообщил РБК депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев.

Российская сторона передаст 522 тела, украинская — 33.

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Предыдущий обмен телами прошел 15 мая. Украинской стороне были переданы 528 тел, российской — 41.

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обмен телами Россия Украина СВО
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С 1 июля изменятся правила семейной ипотеки изменятся - Минстрой

Правила семейной ипотеки изменятся с 1 июля, сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

С 1 июля изменятся правила семейной ипотеки изменятся - Минстрой - Обновленная программа будет в большей степени будет «направлена на стимулирование рождаемости».
Фото: freepik

По его словам, обновленная программа будет в большей степени будет «направлена на стимулирование рождаемости». Стасишин добавил, что в течение последнего месяца Минстрой обсуждал предстоящие изменения с представителями финансового блока правительства. По его словам, стороны пришли к согласованному решению по вопросам выдачи ипотечных кредитов, а банки уже начали подготовку к новым правилам программы.

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Сейчас семейную ипотеку могут оформить семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет включительно, семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 тыс. человек и имеющие двух несовершеннолетних детей (от 7 до 18 лет), семьи с двумя несовершеннолетними детьми, проживающие в регионах с низким объемом строительства или проживающие в регионах, имеющих индивидуальные программы развития, семьи, где есть ребенок-инвалид. Ставка по программе составляет 6% годовых для всех регионов России. Первоначальный взнос по программе составляет 20% от стоимости квартиры.

Теги

Семейная ипотека Россия Минстрой ипотека семья

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