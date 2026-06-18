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Наркоферму нашли в Приозерском районе. Задержаны петербуржцы

Мужчин в возрасте 36 и 33 лет задержали по подозрению в выращивании наркосодержащих растений и подготовке наркотиков к сбыту в частном доме в Сосновском сельском поселении Приозерского района.  

Операцию провели сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков и УМВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга при поддержке ОМОН Росгвардии.

В доме обнаружили 11 кустов и три пакета с растительным веществом. Экспертиза подтвердила, что в одном из пакетов находилось более 410 граммов запрещенного вещества. Остальные изъятое общим весом более 5 килограммов направили на исследование.

В помещении также находились стеллажи с сетчатыми поддонами и системой вентиляции, которые использовались для вертикальной и горизонтальной сушки растений.

По предварительным данным, 36-летний мужчина занимался выращиванием, а 33-летний подозреваемый отвечал за сбыт наркотиков на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Во время обысков по местам жительства задержанных полицейские дополнительно изъяли около 10 граммов запрещенного вещества.

В отношении 36-летнего мужчины возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении второго задержанного решается.

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Приозерский район Ленинградская область Санкт-Петербург
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Водитель автобуса помог потерявшемуся пятилетнему мальчику в Ленобласти

Водитель автобуса маршрута С-687 Играми Ферзалиев обнаружил пятилетнего мальчика, оставшегося одного в салоне после завершения рейса в Ленинградской области.

Водитель автобуса помог потерявшемуся пятилетнему мальчику в Ленобласти - Водитель автобуса маршрута С-687 Играми Ферзалиев обнаружил пятилетнего мальчика, оставшегося одного
Фото: t_me/nta_avtobus/6063

Ребенок предположительно сел в автобус в Ульяновке вместе с несколькими пассажирами. При нем были рюкзак и скейт, поэтому сначала водитель принял мальчика за невысокого подростка.

«Зашел он вроде в Ульяновке, и с ним еще несколько человек. Со скейтом, рюкзаком, одет хорошо. Я еще подумал, какой невысокий подросток», – вспоминает Играми Ферзалиев.

На конечной остановке последние пассажиры покинули автобус, а ребенок остался в салоне. Когда мальчик попытался выйти вместе с другими людьми, водитель понял, что перед ним маленький ребенок, и начал расспрашивать его.

Мальчик не знал домашнего адреса и не мог объяснить, почему оказался в автобусе один. Он был напуган и замерз. Водитель дал ребенку свою куртку, предложил еду и воду. Мальчик отказался от еды, но выпил воды.

Играми Ферзалиев сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую компании и Службу-112. По просьбе сотрудников полиции он отвез ребенка в ближайшее отделение. По дороге водитель успокаивал мальчика, который боялся ехать в полицию.

«Я ему говорю: не бойся, все будет хорошо! Посмотришь, как они работают, какие машины у них красивые», – рассказал Играми Ферзалиев.

Полицейские установили личность ребенка и нашли его мать. Водитель убедился, что женщина едет за сыном, попрощался с мальчиком и отправился сдавать автобус в парк.

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