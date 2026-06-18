C 8 по 21 июня 2026 года в Ленинградской области, в окрестностях поселка Пруды Каменногорского городского поселения, проходят соревнования крупнейшего в России фестиваля спортивного бегового ориентирования «Камни Карельского Перешейка». Для обеспечения надежной связью спортсменов и зрителей масштабного события инженеры МТС установили мобильную базовую станцию в непосредственной близости от эпицентра соревнований.

По информации представителей оператора, LTE-оборудование разместили в районе поселка Пруды, прямо у палаточного лагеря и центра старта. Поскольку фестиваль проходит в удаленной лесной местности, для организации голосовой связи и передачи данных технические специалисты задействовали спутниковый канал.

Необходимость в устойчивом покрытии продиктована размахом турнира: в рамках фестиваля состоятся Всероссийские соревнования, собравшие порядка 3 500 атлетов более чем из 50 регионов страны. Организатором масштабного события выступает клуб спортивного ориентирования NordWest.

«Спортивное ориентирование часто проходит в удаленных лесах, где сложный рельеф и растительность препятствуют прохождению радиосигнала. Однако стабильная связь критически важна: она необходима организаторам и судейской коллегии для координации соревнований, участникам — для общения с близкими, а в экстренных ситуациях — для оперативного вызова служб помощи. Поэтому мы предложили комплексное решение, которое позволит любителям активного образа жизни оставаться на связи во время масштабного фестиваля», — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.