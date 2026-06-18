Водитель автобуса маршрута С-687 Играми Ферзалиев обнаружил пятилетнего мальчика, оставшегося одного в салоне после завершения рейса в Ленинградской области.

Ребенок предположительно сел в автобус в Ульяновке вместе с несколькими пассажирами. При нем были рюкзак и скейт, поэтому сначала водитель принял мальчика за невысокого подростка.

«Зашел он вроде в Ульяновке, и с ним еще несколько человек. Со скейтом, рюкзаком, одет хорошо. Я еще подумал, какой невысокий подросток», – вспоминает Играми Ферзалиев.

На конечной остановке последние пассажиры покинули автобус, а ребенок остался в салоне. Когда мальчик попытался выйти вместе с другими людьми, водитель понял, что перед ним маленький ребенок, и начал расспрашивать его.

Мальчик не знал домашнего адреса и не мог объяснить, почему оказался в автобусе один. Он был напуган и замерз. Водитель дал ребенку свою куртку, предложил еду и воду. Мальчик отказался от еды, но выпил воды.

Играми Ферзалиев сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую компании и Службу-112. По просьбе сотрудников полиции он отвез ребенка в ближайшее отделение. По дороге водитель успокаивал мальчика, который боялся ехать в полицию.

«Я ему говорю: не бойся, все будет хорошо! Посмотришь, как они работают, какие машины у них красивые», – рассказал Играми Ферзалиев.

Полицейские установили личность ребенка и нашли его мать. Водитель убедился, что женщина едет за сыном, попрощался с мальчиком и отправился сдавать автобус в парк.