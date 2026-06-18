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Водитель автобуса помог потерявшемуся пятилетнему мальчику в Ленобласти

Водитель автобуса маршрута С-687 Играми Ферзалиев обнаружил пятилетнего мальчика, оставшегося одного в салоне после завершения рейса в Ленинградской области.

Водитель автобуса помог потерявшемуся пятилетнему мальчику в Ленобласти - Водитель автобуса маршрута С-687 Играми Ферзалиев обнаружил пятилетнего мальчика, оставшегося одного
Фото: t_me/nta_avtobus/6063

Ребенок предположительно сел в автобус в Ульяновке вместе с несколькими пассажирами. При нем были рюкзак и скейт, поэтому сначала водитель принял мальчика за невысокого подростка.

«Зашел он вроде в Ульяновке, и с ним еще несколько человек. Со скейтом, рюкзаком, одет хорошо. Я еще подумал, какой невысокий подросток», – вспоминает Играми Ферзалиев.

На конечной остановке последние пассажиры покинули автобус, а ребенок остался в салоне. Когда мальчик попытался выйти вместе с другими людьми, водитель понял, что перед ним маленький ребенок, и начал расспрашивать его.

Мальчик не знал домашнего адреса и не мог объяснить, почему оказался в автобусе один. Он был напуган и замерз. Водитель дал ребенку свою куртку, предложил еду и воду. Мальчик отказался от еды, но выпил воды.

Играми Ферзалиев сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую компании и Службу-112. По просьбе сотрудников полиции он отвез ребенка в ближайшее отделение. По дороге водитель успокаивал мальчика, который боялся ехать в полицию.

«Я ему говорю: не бойся, все будет хорошо! Посмотришь, как они работают, какие машины у них красивые», – рассказал Играми Ферзалиев.

Полицейские установили личность ребенка и нашли его мать. Водитель убедился, что женщина едет за сыном, попрощался с мальчиком и отправился сдавать автобус в парк.

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Для души Новости

В Старой Ладоге пройдёт этнофестиваль «Купала на Ладожке» с музыкой и танцами средневековья

В ближайшую субботу, 20 июня, крепость XII века на берегу Волхова в Старой Ладоге станет площадкой для этнофестиваля «Купала на Ладожке». 

Старая Ладога
Фото: lenobl

Гостей ждёт вечер аутентичной музыки, старинных танцев и атмосферы глубокой древности. В программе — выступления группы DarkRiver с балладами на языках трубадуров, фолк-группы «Корела» с музыкой коренных народов Ленинградской области, а также мастер-классы по средневековым танцам от студий Fontanza и Saltatio Ego. Посетители смогут услышать звучание лютни, никельхарпы, волынки и колёсной лиры, а также научиться танцевать, как наши предки.

Фестиваль пройдёт 20 июня с 15:00 до 20:00 в крепости Старая Ладога. Вход на мероприятие осуществляется по билетам в музей.

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Купала на Ладожке Старая Ладога

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