Водитель автобуса маршрута С-687 Играми Ферзалиев обнаружил пятилетнего мальчика, оставшегося одного в салоне после завершения рейса в Ленинградской области.
Ребенок предположительно сел в автобус в Ульяновке вместе с несколькими пассажирами. При нем были рюкзак и скейт, поэтому сначала водитель принял мальчика за невысокого подростка.
«Зашел он вроде в Ульяновке, и с ним еще несколько человек. Со скейтом, рюкзаком, одет хорошо. Я еще подумал, какой невысокий подросток», – вспоминает Играми Ферзалиев.
На конечной остановке последние пассажиры покинули автобус, а ребенок остался в салоне. Когда мальчик попытался выйти вместе с другими людьми, водитель понял, что перед ним маленький ребенок, и начал расспрашивать его.
Мальчик не знал домашнего адреса и не мог объяснить, почему оказался в автобусе один. Он был напуган и замерз. Водитель дал ребенку свою куртку, предложил еду и воду. Мальчик отказался от еды, но выпил воды.
Играми Ферзалиев сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую компании и Службу-112. По просьбе сотрудников полиции он отвез ребенка в ближайшее отделение. По дороге водитель успокаивал мальчика, который боялся ехать в полицию.
«Я ему говорю: не бойся, все будет хорошо! Посмотришь, как они работают, какие машины у них красивые», – рассказал Играми Ферзалиев.
Полицейские установили личность ребенка и нашли его мать. Водитель убедился, что женщина едет за сыном, попрощался с мальчиком и отправился сдавать автобус в парк.