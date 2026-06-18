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В Ленинградской области прошёл первый финал Кубка по киберфизическим гонкам

Участниками финала Кубка по киберфизическим гонкам стали студенты в возрасте от 17 лет. Им предстояло продемонстрировать навыки пилотирования как на симуляторе, так и на реальных беспилотных летательных аппаратах.

В Ленинградской области прошёл первый финал Кубка по киберфизическим гонкам - Участниками финала Кубка по киберфизическим гонкам стали студенты в возрасте от 17 лет. Им предстоял
Фото: lenobl

Киберфизические гонки включают управление виртуальной моделью дрона в симуляторе на базе платформы «Аэросим», а также пилотирование реального дрона. Абсолютным победителем соревнований стал Лев Шпагин из Сосновоборского политехнического колледжа.

Вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам Александр Кялин отметил, что такие соревнования решают стратегическую задачу: они превращают увлечение гаджетами в осознанную профориентацию.

«Участники не просто соревнуются, они осваивают профессии завтрашнего дня, учатся работать в условиях, максимально приближенных к боевым и производственным», — подчеркнул Кялин.

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Ленобласть Киберфизические гонки
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В Старой Ладоге пройдёт этнофестиваль «Купала на Ладожке» с музыкой и танцами средневековья

В ближайшую субботу, 20 июня, крепость XII века на берегу Волхова в Старой Ладоге станет площадкой для этнофестиваля «Купала на Ладожке». 

Старая Ладога
Фото: lenobl

Гостей ждёт вечер аутентичной музыки, старинных танцев и атмосферы глубокой древности. В программе — выступления группы DarkRiver с балладами на языках трубадуров, фолк-группы «Корела» с музыкой коренных народов Ленинградской области, а также мастер-классы по средневековым танцам от студий Fontanza и Saltatio Ego. Посетители смогут услышать звучание лютни, никельхарпы, волынки и колёсной лиры, а также научиться танцевать, как наши предки.

Фестиваль пройдёт 20 июня с 15:00 до 20:00 в крепости Старая Ладога. Вход на мероприятие осуществляется по билетам в музей.

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Купала на Ладожке Старая Ладога

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