Участниками финала Кубка по киберфизическим гонкам стали студенты в возрасте от 17 лет. Им предстояло продемонстрировать навыки пилотирования как на симуляторе, так и на реальных беспилотных летательных аппаратах.

Киберфизические гонки включают управление виртуальной моделью дрона в симуляторе на базе платформы «Аэросим», а также пилотирование реального дрона. Абсолютным победителем соревнований стал Лев Шпагин из Сосновоборского политехнического колледжа.

Вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам Александр Кялин отметил, что такие соревнования решают стратегическую задачу: они превращают увлечение гаджетами в осознанную профориентацию.