Участниками финала Кубка по киберфизическим гонкам стали студенты в возрасте от 17 лет. Им предстояло продемонстрировать навыки пилотирования как на симуляторе, так и на реальных беспилотных летательных аппаратах.
Киберфизические гонки включают управление виртуальной моделью дрона в симуляторе на базе платформы «Аэросим», а также пилотирование реального дрона. Абсолютным победителем соревнований стал Лев Шпагин из Сосновоборского политехнического колледжа.
Вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам Александр Кялин отметил, что такие соревнования решают стратегическую задачу: они превращают увлечение гаджетами в осознанную профориентацию.
«Участники не просто соревнуются, они осваивают профессии завтрашнего дня, учатся работать в условиях, максимально приближенных к боевым и производственным», — подчеркнул Кялин.