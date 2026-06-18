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В 10 школах Ленинградской области с сентября заработает система биометрического доступа

С 1 сентября 2026 года в десяти школах области начнёт работу система биометрического доступа в рамках пилотного проекта «Технологичная школа». Подключение учеников к биометрии возможно исключительно при наличии добровольного согласия родителей

В 10 школах Ленинградской области с сентября заработает система биометрического доступа - С 1 сентября 2026 года в десяти школах области начнёт работу система биометрического доступа в рамка
Фото: lenobl

В числе первых участников — Ново-Девяткинская средняя общеобразовательная школа, Коммунарская школа № 3, Выборгская школа № 10 и Тихвинский лицей № 8. Всего в образовательных учреждениях будет установлено 27 турникетов.

Новая система позволит автоматизировать ряд школьных процессов. Утром учитель сможет оперативно получать список учеников, присутствующих на занятиях. На основе этих данных в столовую будет направляться актуальный список детей для организации питания. Выход из школы также будет осуществляться через биометрический пропускной пункт.

Кроме того, с 1 сентября учащиеся смогут оплачивать питание в столовой с помощью улыбки (биометрии), QR-кода или банковской карты. Альтернативными вариантами останутся карта «Школа 47», любая дебетовая карта или наличные.

«Это удобный способ сэкономить время при входе в здание и повысить безопасность для школы. Для тех, кто не воспользуется данной опцией, предусмотрена альтернатива — вход по карте «Школа 47» или по пропуску. На сегодняшний день выпущено 26 878 таких карт. Что касается оплаты питания, то при использовании биометрии комиссия при оплате в буфете и пополнении счета взиматься не будет. Оплата производится через терминал, который принимает карты не только Сбербанка, но и других банков», — подчеркнул вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам Александр Кялин.

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В Старой Ладоге пройдёт этнофестиваль «Купала на Ладожке» с музыкой и танцами средневековья

В ближайшую субботу, 20 июня, крепость XII века на берегу Волхова в Старой Ладоге станет площадкой для этнофестиваля «Купала на Ладожке». 

Старая Ладога
Фото: lenobl

Гостей ждёт вечер аутентичной музыки, старинных танцев и атмосферы глубокой древности. В программе — выступления группы DarkRiver с балладами на языках трубадуров, фолк-группы «Корела» с музыкой коренных народов Ленинградской области, а также мастер-классы по средневековым танцам от студий Fontanza и Saltatio Ego. Посетители смогут услышать звучание лютни, никельхарпы, волынки и колёсной лиры, а также научиться танцевать, как наши предки.

Фестиваль пройдёт 20 июня с 15:00 до 20:00 в крепости Старая Ладога. Вход на мероприятие осуществляется по билетам в музей.

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Купала на Ладожке Старая Ладога

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