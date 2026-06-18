С 1 сентября 2026 года в десяти школах области начнёт работу система биометрического доступа в рамках пилотного проекта «Технологичная школа». Подключение учеников к биометрии возможно исключительно при наличии добровольного согласия родителей
В числе первых участников — Ново-Девяткинская средняя общеобразовательная школа, Коммунарская школа № 3, Выборгская школа № 10 и Тихвинский лицей № 8. Всего в образовательных учреждениях будет установлено 27 турникетов.
Новая система позволит автоматизировать ряд школьных процессов. Утром учитель сможет оперативно получать список учеников, присутствующих на занятиях. На основе этих данных в столовую будет направляться актуальный список детей для организации питания. Выход из школы также будет осуществляться через биометрический пропускной пункт.
Кроме того, с 1 сентября учащиеся смогут оплачивать питание в столовой с помощью улыбки (биометрии), QR-кода или банковской карты. Альтернативными вариантами останутся карта «Школа 47», любая дебетовая карта или наличные.
«Это удобный способ сэкономить время при входе в здание и повысить безопасность для школы. Для тех, кто не воспользуется данной опцией, предусмотрена альтернатива — вход по карте «Школа 47» или по пропуску. На сегодняшний день выпущено 26 878 таких карт. Что касается оплаты питания, то при использовании биометрии комиссия при оплате в буфете и пополнении счета взиматься не будет. Оплата производится через терминал, который принимает карты не только Сбербанка, но и других банков», — подчеркнул вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам Александр Кялин.