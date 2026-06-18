С 1 сентября 2026 года в десяти школах области начнёт работу система биометрического доступа в рамках пилотного проекта «Технологичная школа». Подключение учеников к биометрии возможно исключительно при наличии добровольного согласия родителей

В числе первых участников — Ново-Девяткинская средняя общеобразовательная школа, Коммунарская школа № 3, Выборгская школа № 10 и Тихвинский лицей № 8. Всего в образовательных учреждениях будет установлено 27 турникетов.

Новая система позволит автоматизировать ряд школьных процессов. Утром учитель сможет оперативно получать список учеников, присутствующих на занятиях. На основе этих данных в столовую будет направляться актуальный список детей для организации питания. Выход из школы также будет осуществляться через биометрический пропускной пункт.

Кроме того, с 1 сентября учащиеся смогут оплачивать питание в столовой с помощью улыбки (биометрии), QR-кода или банковской карты. Альтернативными вариантами останутся карта «Школа 47», любая дебетовая карта или наличные.