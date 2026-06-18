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Для души Новости

В Старой Ладоге пройдёт этнофестиваль «Купала на Ладожке» с музыкой и танцами средневековья

В ближайшую субботу, 20 июня, крепость XII века на берегу Волхова в Старой Ладоге станет площадкой для этнофестиваля «Купала на Ладожке». 

Старая Ладога
Фото: lenobl

Гостей ждёт вечер аутентичной музыки, старинных танцев и атмосферы глубокой древности. В программе — выступления группы DarkRiver с балладами на языках трубадуров, фолк-группы «Корела» с музыкой коренных народов Ленинградской области, а также мастер-классы по средневековым танцам от студий Fontanza и Saltatio Ego. Посетители смогут услышать звучание лютни, никельхарпы, волынки и колёсной лиры, а также научиться танцевать, как наши предки.

Фестиваль пройдёт 20 июня с 15:00 до 20:00 в крепости Старая Ладога. Вход на мероприятие осуществляется по билетам в музей.

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Купала на Ладожке Старая Ладога
Новости Экономика

Инвестиции в основной капитал Ленобласти выросли на 5,2% в первом квартале 2026 года

Александр Дрозденко сообщил об итогах I кв 2026 года по инвестициям в Ленобласти. Объём вложений в основной капитал составил 362 миллиарда рублей — это на 5,2 процента больше, чем за аналогичный период 2025 года. 

Основным драйвером роста стала обрабатывающая промышленность, где инвестиции увеличились на 12 процентов, достигнув 279 миллиардов рублей.

За десять лет объём инвестиций в регионе вырос в 3,7 раза. По итогам 2025 года был зафиксирован рекордный показатель — 1,6 триллиона рублей, что в 1,3 раза превышает уровень предыдущего года. Валовой региональный продукт достиг 2,6 триллиона рублей. Доля инвестиций в ВРП составляет 61,3 процента — по этому показателю Ленинградская область входит в число лидеров среди регионов страны.

«Здесь понятные правила и команда, способная сопровождать проекты без бюрократической раскачки. Доверие партнёров — лучшая оценка этой работы. Темп держим. Продолжаем», — подчеркнул глава 47 региона Александр Дрозденко.

Александр Юрьевич отметил, что бизнес выбирает Ленинградскую область как крупнейший промышленный центр и лидера экономического развития Северо-Запада.

Помочь инвесторам с реализацией их инициатив на территории 47 региона готово Агентство экономического развития Ленобласти. Найти площадку для размещения нового производства в Ленобласти теперь можно в один клик — с помощью мобильного приложения и с учетом инфраструктурных потребностей проекта. 

Теги

Ленобласть Инвестиции в Ленобласти Александр Дрозденко инвестиции

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