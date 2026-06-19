Мужчину в возрасте 35 лет задержали в Кингисеппском районе по подозрению в похищении 47-летней женщины после ее ссоры с его родственницей.

По данным следствия, 15 июня в деревне Кайболово подозреваемый на фоне неприязненных отношений начал угрожать женщине ножом, силой посадил ее в автомобиль, удерживая за одежду, и вывез в деревню Фалилеево. Пострадавшей удалось сбежать от мужчины и спрятаться.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о похищении человека с применением предметов, используемых в качестве оружия. Следствие решает вопрос об избрании меры пресечения.