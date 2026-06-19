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Новости Происшествия

Мужчина похитил женщину, поссорившуюся с его матерью в Кингисеппском районе

Мужчину в возрасте 35 лет задержали в Кингисеппском районе по подозрению в похищении 47-летней женщины после ее ссоры с его родственницей.

По данным следствия, 15 июня в деревне Кайболово подозреваемый на фоне неприязненных отношений начал угрожать женщине ножом, силой посадил ее в автомобиль, удерживая за одежду, и вывез в деревню Фалилеево. Пострадавшей удалось сбежать от мужчины и спрятаться.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о похищении человека с применением предметов, используемых в качестве оружия. Следствие решает вопрос об избрании меры пресечения.

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Кингисеппский район Ленинградская область Фалилеево
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Трое молодых людей жестоко избили жителя Всеволожского района на глазах у жены за просьбу вести себя прилично

Трое молодых людей напали на местного жителя вечером 18 июня у ЖК «Ромашки» на шоссе в Лаврики в Мурино Всеволожского района после сделанного им замечания.

По словам очевидцев, мужчину вытащили из автомобиля, бросили на асфальт и начали бить ногами. Супруга пострадавшего попыталась защитить мужа, жители соседних домов вызвали полицию.

Когда во двор приехал автомобиль с мигалками, нападавшие попытались скрыться. По факту нападения задержаны двое.

Пострадавшего госпитализировали. Заявление от него пока не поступало. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства случившегося.

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