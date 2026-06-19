На штабе по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина были рассмотрены вопросы индивидуального жилищного строительства, применения счетов эскроу и ввода жилья.

Как отметил губернатор 47 региона Александр Дрозденко, для региона это практическая задача. Главные цели — защита средств граждан, создание понятных правил для рынка и сохранение строительного темпа там, где семьи готовы возводить дома на своей земле.

Александр Дрозденко подчеркнул, что механизм эскроу в сегменте ИЖС становится рабочим стандартом для области. «Около двух тысяч договоров почти на 17 млрд рублей» уже заключено — это говорит о системном подходе к защите прав участников строительства, особенно актуального после вступления в силу соответствующего федерального закона .

По данным на начало мая, общий ввод жилья в регионе составил 1,73 млн квадратных метров, что соответствует 48,6% годового плана. При этом основная доля приходится на индивидуальное жилищное строительство — 1,51 млн квадратных метров.

«Это даёт семьям возможность строить дом на своей земле, снижает давление на инфраструктуру и помогает развивать территории равномерно», — отметил Александр Дрозденко.

По итогам января-апреля 2026 года Ленинградская область традиционно входит в число лидеров по вводу жилья среди регионов России