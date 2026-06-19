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Новости Экономика

В Ленобласти заключено около 2 тыс. договоров ИЖС с эскроу на 17 млрд рублей

На штабе по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина были рассмотрены вопросы индивидуального жилищного строительства, применения счетов эскроу и ввода жилья.

Как отметил губернатор 47 региона Александр Дрозденко, для региона это практическая задача. Главные цели — защита средств граждан, создание понятных правил для рынка и сохранение строительного темпа там, где семьи готовы возводить дома на своей земле.

Александр Дрозденко подчеркнул, что механизм эскроу в сегменте ИЖС становится рабочим стандартом для области. «Около двух тысяч договоров почти на 17 млрд рублей» уже заключено — это говорит о системном подходе к защите прав участников строительства, особенно актуального после вступления в силу соответствующего федерального закона .

По данным на начало мая, общий ввод жилья в регионе составил 1,73 млн квадратных метров, что соответствует 48,6% годового плана. При этом основная доля приходится на индивидуальное жилищное строительство — 1,51 млн квадратных метров.

«Это даёт семьям возможность строить дом на своей земле, снижает давление на инфраструктуру и помогает развивать территории равномерно», — отметил Александр Дрозденко.

По итогам января-апреля 2026 года Ленинградская область традиционно входит в число лидеров по вводу жилья среди регионов России

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Трое молодых людей жестоко избили жителя Всеволожского района на глазах у жены за просьбу вести себя прилично

Трое молодых людей напали на местного жителя вечером 18 июня у ЖК «Ромашки» на шоссе в Лаврики в Мурино Всеволожского района после сделанного им замечания.

По словам очевидцев, мужчину вытащили из автомобиля, бросили на асфальт и начали бить ногами. Супруга пострадавшего попыталась защитить мужа, жители соседних домов вызвали полицию.

Когда во двор приехал автомобиль с мигалками, нападавшие попытались скрыться. По факту нападения задержаны двое.

Пострадавшего госпитализировали. Заявление от него пока не поступало. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства случившегося.

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