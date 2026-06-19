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Директора госучреждения Петербурга задержали за взятки на 12 млн рублей

Директора государственного учреждения, отвечающего за содержание каналов и гидротехнических сооружений мелиоративной системы Санкт-Петербурга, задержали по подозрению в получении взяток на сумму более 12 миллионов рублей.

По данным следствия, 56-летний руководитель с 2022 года получал незаконное вознаграждение от представителей коммерческих организаций за беспрепятственное заключение государственных контрактов и дальнейшее покровительство при их исполнении.

Между учреждением и аффилированными подрядными организациями заключались договоры на очистку каналов, ликвидацию засоров, уборку загрязнений и вывоз мусора. Значительная часть работ по содержанию мелиоративной системы Санкт-Петербурга, по версии следствия, фактически не выполнялась, но принималась и оплачивалась из бюджета в полном объеме.

В качестве взяток директор получал не только деньги, но и строительные материалы, оборудование и товары для строительства загородного дома в Ломоносове. Для сокрытия поставок их оформляли на родственников и доверенных лиц, включая 53-летнюю супругу, 33-летнего зятя и 52-летнюю сотрудницу подведомственного учреждения.

В схеме, по данным правоохранителей, участвовали еще несколько человек. Представитель подрядной организации 33 лет готовил фиктивную исполнительную документацию, а 35-летний сотрудник госучреждения обеспечивал приемку фактически невыполненных работ.

Уголовное дело возбудили по статье о получении взятки в особо крупном размере. Сотрудники полиции и регионального УФСБ провели обыски по местам проживания фигуранта и его возможных сообщников, а также в служебных помещениях учреждения.

Во время обысков изъяли документы, электронные носители информации и другие улики. Следствие устанавливает другие эпизоды коррупционной деятельности, возможных соучастников и точный размер ущерба, причиненного бюджету.

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Новости Социум

ГОСТ по уборке помещений появится в России

ГОСТ по уборке помещений появится в России - Новый ГОСТ с рекомендациями по уборке помещений начнет действовать в России с 1 июля. Документ утвер
Фото: unsplash

Новый ГОСТ с рекомендациями по уборке помещений начнет действовать в России с 1 июля. Документ утвердил Росстандарт, сообщает «Петроград».

Стандарт распространяется на процессы уборки внутри помещений и описывает основные этапы работ, требования к персоналу, порядок использования чистящих средств, правила входа и выхода из чистых зон, обслуживание оборудования и контроль качества.

В ГОСТе отдельно указаны очистка поверхностей внутри зданий, обработка критически важных зон и уборка оборудования. Перед началом работ сотрудникам рекомендуют проверять, подходят ли моющие составы для конкретных поверхностей.

При приготовлении растворов необходимо соблюдать рекомендованную концентрацию и учитывать срок годности средств. Для небольших участков допускается использовать влажные или спиртовые салфетки.

При влажной уборке стандарт рекомендует применять 2-3 ведра воды, заранее готовить инвентарь и обрабатывать швабры перед началом работ.

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