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ГОСТ по уборке помещений появится в России

ГОСТ по уборке помещений появится в России - Новый ГОСТ с рекомендациями по уборке помещений начнет действовать в России с 1 июля. Документ утвер
Фото: unsplash

Новый ГОСТ с рекомендациями по уборке помещений начнет действовать в России с 1 июля. Документ утвердил Росстандарт, сообщает «Петроград».

Стандарт распространяется на процессы уборки внутри помещений и описывает основные этапы работ, требования к персоналу, порядок использования чистящих средств, правила входа и выхода из чистых зон, обслуживание оборудования и контроль качества.

В ГОСТе отдельно указаны очистка поверхностей внутри зданий, обработка критически важных зон и уборка оборудования. Перед началом работ сотрудникам рекомендуют проверять, подходят ли моющие составы для конкретных поверхностей.

При приготовлении растворов необходимо соблюдать рекомендованную концентрацию и учитывать срок годности средств. Для небольших участков допускается использовать влажные или спиртовые салфетки.

При влажной уборке стандарт рекомендует применять 2-3 ведра воды, заранее готовить инвентарь и обрабатывать швабры перед началом работ.

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