Региональный Роспотребнадзор представил результаты еженедельного мониторинга качества воды в популярных местах отдыха.

Специалисты Роспотребнадзорапровели серию лабораторных исследований проб воды, отобранных в 20 популярных местах отдыха на территории 9 муниципальных образований Ленинградской области. по итогам анализов только пять водоемов региона пригодны для купания.

Всего для анализа было взято 60 образцов воды. По результатам проверки установлено, что санитарно-эпидемиологическим нормам соответствуют пять пляжей, расположенных в Приозерском районе: озеро Ратное в поселке Кузнечное, озеро Отрадное в поселке Плодовое, озеро Петровское в одноименном населенном пункте, пляж на озере Раздолинское в поселке Сосново, а также пляж на реке Бурная в поселке Запорожское.

«Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам», — предупредили в ведомстве.

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