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Только пять водоемов Ленобласти оказались безопасными для купания

Региональный Роспотребнадзор представил результаты еженедельного мониторинга качества воды в популярных местах отдыха.

Специалисты Роспотребнадзорапровели серию лабораторных исследований проб воды, отобранных в 20 популярных местах отдыха на территории 9 муниципальных образований Ленинградской области. по итогам анализов только пять водоемов региона пригодны для купания.

Всего для анализа было взято 60 образцов воды. По результатам проверки установлено, что санитарно-эпидемиологическим нормам соответствуют пять пляжей, расположенных в Приозерском районе: озеро Ратное в поселке Кузнечное, озеро Отрадное в поселке Плодовое, озеро Петровское в одноименном населенном пункте, пляж на озере Раздолинское в поселке Сосново, а также пляж на реке Бурная в поселке Запорожское. 

«Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам», — предупредили в ведомстве.

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19.06.2026
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Фото на миниатюре: magnific

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Роспотребандзор безопасные водоемы Ленинградская область
Новости Точка зрения outside

Сергей Перминов: Киев атаками по мирным объектам и жителям стремится к эскалации конфликта

Сенатор осудил киевский режим за недавний удар по автобусу с детьми в Брянской области, назвав случившееся варварским актом терроризма.

Сергей Перминов: Киев атаками по мирным объектам и жителям стремится к эскалации конфликта - Сенатор осудил киевский режим за недавний удар по автобусу с детьми в Брянской области, назвав случи
Фото: 47channel

В минувшую среду в Брянской области беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, что привело к гибели сопровождавшей детей женщины. МИД республики уже квалифицировал случившееся как акт терроризма и потребовал от Киева официальных объяснений. 

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов выразил соболезнования семье погибшей и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

«Произошедшее — варварский акт терроризма. Тут не может быть каких-либо иных интерпретаций. Дети, направлявшиеся на отдых, пострадали от рук тех, кто лишен каких-либо морально-этических принципов и ограничений. Все детали будут установлены», — цитирует сенатора «47 канал».

Парламентарий уверен, что удар был нанесен намеренно, так как оператор дрона даже при использовании ИИ сохраняет контроль над объектом.

«Цель киевского режима прозрачна — попытаться посеять страх и парализовать жизнь в приграничных регионах. Именно для этого он выбирает в качестве объектов своих атак простых мирных жителей, в том числе детей. Нельзя исключать и откровенную провокацию, касающуюся граждан соседней страны. Очевидно, что Киев продолжает стремиться к эскалации конфликта», — добавил парламентарий.

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Сергей Перминов

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