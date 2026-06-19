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Новая школа на 1120 мест появится в Новом Девяткино

Ход работ на объекте проверил председатель комитета по строительству Ленинградской области.

Новая школа на 1120 мест появится в Новом Девяткино - Ход работ на объекте проверил председатель комитета по строительству Ленинградской области.
Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

В Новом Девяткино ведется строительство четырехэтажной школы площадью 30 тысяч квадратных метров, рассчитанной на 1120 учеников. Ход работ на объекте проинспектировал глава комитета по строительству Ленинградской области Егор Никитенко.

Проект предусматривает 44 учебных класса для детей всех возрастов, а также развитую инфраструктуру: два спортивных зала с душевыми, просторную столовую, актовый зал, библиотеку и современный медицинский блок. Сейчас на площадке задействовано более 50 строителей. Основные подготовительные этапы, включая земляные работы и формирование свайного поля, завершены. В ближайшее время начнется заливка фундамента.

«По поручению губернатора Александра Юрьевича Дрозденко мы выстроили еженедельный мониторинг производственных работ для того чтобы школа появилась в срок. По вводу ориентируемся на конец 2027-начало 2028 года», — добавил Егор Никитенко.

Новая школа на 1120 мест появится в Новом Девяткино - Ход работ на объекте проверил председатель комитета по строительству Ленинградской области.
Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

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Теги

Новое Девяткино строительство школ
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Зараженную партию кунжута пытались ввезти в Петербург

Продукция с признаками заражения вредителем поступили в порт Северной столицы из Индии.

Россельхознадзор по СЗФО пресек попытку ввоза на территорию порта Санкт-Петербурга крупной партии зараженного кунжута. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Указывается, что 27 тонн продукции с признаками заражения были направлены на экспертизу. По итогам фитосанитарного контроля опасения инспекторов подтвердились. В кунжуте нашли карантинного вредителя — многоядную муху-горбатку.

В результате ввоз товара из Индии на территорию Петербурга был запрещен.

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