Ход работ на объекте проверил председатель комитета по строительству Ленинградской области.
В Новом Девяткино ведется строительство четырехэтажной школы площадью 30 тысяч квадратных метров, рассчитанной на 1120 учеников. Ход работ на объекте проинспектировал глава комитета по строительству Ленинградской области Егор Никитенко.
Проект предусматривает 44 учебных класса для детей всех возрастов, а также развитую инфраструктуру: два спортивных зала с душевыми, просторную столовую, актовый зал, библиотеку и современный медицинский блок. Сейчас на площадке задействовано более 50 строителей. Основные подготовительные этапы, включая земляные работы и формирование свайного поля, завершены. В ближайшее время начнется заливка фундамента.
«По поручению губернатора Александра Юрьевича Дрозденко мы выстроили еженедельный мониторинг производственных работ для того чтобы школа появилась в срок. По вводу ориентируемся на конец 2027-начало 2028 года», — добавил Егор Никитенко.