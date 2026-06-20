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Губернатор Ленобласти поздравил жителей с Днем освобождения Выборга от финских захватчиков

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поздравил жителей региона с Днем освобождения Выборга от финских захватчиков.

Губернатор Ленобласти поздравил жителей с Днем освобождения Выборга от финских захватчиков - Губернатор напомнил о цене, которую пришлось заплатить за эту победу, и выразил уважение к каждому с
Фото: lenobl.ru

В обращении глава области отметил, что 20 июня 1944 года стало важной страницей в истории Ленинградской области.

«20 июня 1944 года — одна из самых ярких страниц в боевой летописи Ленинградской области. Стремительным ударом советские войска освободили Выборг, доказав: нет такой силы, которая способна сломить дух защитников Отечества», - говорится в поздравлении.

Губернатор напомнил о цене, которую пришлось заплатить за эту победу, и выразил уважение к каждому солдату, офицеру и моряку, кто с боями прошел Карельский перешеек и водрузил знамя Победы над Выборгом.

Дрозденко также выразил благодарность ветеранам за их пример и за то, что они подарили будущим поколениям свободу и научили ценить мир.

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