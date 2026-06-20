В России 20 июня началась приемная кампания в вузы, колледжи и техникумы.

Как сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, свои двери перед поступающими открыли 1,2 тысячи вузов и почти 4 тысячи колледжей. Абитуриентам доступно около 880 тысяч бюджетных мест по программам среднего профессионального образования (СПО) и свыше 620 тысяч — в высшем образовании.

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков отметил, что большинство бюджетных мест выделено на подготовку будущих педагогов, врачей и специалистов инженерно-технических специальностей. При этом 73% всех бюджетных мест распределены между вузами, расположенными в регионах.

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Напомним, для помощи абитуриентам в выборе университета и специальности на портале «Госуслуги» запущен сервис «Подбор вуза». Сервис поможет соотнести баллы ЕГЭ с проходными баллами прошлых лет.