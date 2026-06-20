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В России стартовала приемная кампания в вузы, колледжи и техникумы

В России 20 июня началась приемная кампания в вузы, колледжи и техникумы.

В России стартовала приемная кампания в вузы, колледжи и техникумы - Свои двери перед поступающими открыли 1,2 тысячи вузов и почти 4 тысячи колледжей.
Фото: freepik

Как сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, свои двери перед поступающими открыли 1,2 тысячи вузов и почти 4 тысячи колледжей. Абитуриентам доступно около 880 тысяч бюджетных мест по программам среднего профессионального образования (СПО) и свыше 620 тысяч — в высшем образовании.

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков отметил, что большинство бюджетных мест выделено на подготовку будущих педагогов, врачей и специалистов инженерно-технических специальностей. При этом 73% всех бюджетных мест распределены между вузами, расположенными в регионах.

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Напомним, для помощи абитуриентам в выборе университета и специальности на портале «Госуслуги» запущен сервис «Подбор вуза». Сервис поможет соотнести баллы ЕГЭ с проходными баллами прошлых лет.

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Новости Для души

В Ленобласти восстановили картины Александры Щекатихиной-Потоцкой

В Международном центре реставрации Ленобласти за два года восстановили 13 произведений маслом на бумаге и картоне, выполненных художницей Александрой Щекатихиной-Потоцкой — женой и музой знаменитого художника Ивана Билибина.

В Ленобласти восстановили картины Александры Щекатихиной-Потоцкой - Реставраторам удалось выяснить подлинное название и год создания картины, которая раньше значилась в
Фото: Александр Дрозденко.

Реставраторам удалось выяснить подлинное название и год создания картины, которая раньше значилась в каталоге как «Натюрморт с цветами». После снятия задней доски была обнаружена надпись, сделанная рукой самой художницы: «Букет с лилиями, 1934 год». У другого произведения под слоем краски была обнаружена позолота. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.

Всего в Международный центр реставрации из Ивангородского музея поступило 108 предметов. Более половины из них уже к 1 августа вернутся обратно.

«А пока есть шанс — до середины июля в центре воочию увидеть скрытые послания художницы Александры Щекатихиной-Потоцкой. Они спрятаны в одиннадцати работах, которые впервые после восстановления показали публике», - рассказал губернатор.

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