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В Петербурге пресекли работу двух мошеннических колл-центров с 50 участниками

Деятельность двух мошеннических колл-центров с 50 участниками пресекли сотрудники УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при поддержке Росгвардии в Петербурге.

Видео: УФСБ  

В организованную группу, по данным правоохранителей, входили 30 граждан России и 20 иностранцев. Участники звонили жителям разных регионов страны и похищали у них криптовалюту и другие электронные денежные средства на значительные суммы.

Колл-центры работали в двух офисах на территории Санкт-Петербурга. Сотрудники УФСБ провели обыски в помещениях и по местам проживания организаторов группы. Изъяты техническое оборудование, средства связи, деньги и криптовалюту.

Оперативные мероприятия проводились в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и неправомерном обороте средств платежей, возбужденного Главным следственным управлением ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Работу колл-центров прекратили. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, сообщает пресс-служба УФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

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05.02.2021
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Ленинградская область — среди лидеров по росту производительности труда

Регион оказался на втором месте в стране по динамике производительности труда.

Ленинградская область — среди лидеров по росту производительности труда - Регион оказался на втором месте в стране по динамике производительности труда.
Фото: Александр Дрозденко/ МАХ

По итогам 2024 года Ленинградская область заняла второе место в России по росту производительности труда. Это следует из официальных данных Росстата в разрезе субъектов РФ. Как подчеркнул губернатор Александр Дрозденко, ведомство впервые начало считать этот показатель, что является крайне важным инструментом в работе.

Высокие показатели Ленобласти стали результатом системной работы, охватывающей более 130 промышленных предприятий, заявил губернатор. Программа по повышению эффективности труда в Ленобласти давно вышла за пределы промышленного сектора. Ее реализуют также в энергетике, транспорте, туризме и социальной сфере.

«Особенно важно понимать тем компаниям, которые прошли этот федеральный проект, нельзя останавливаться и остывать, надо идти дальше, масштабировать успехи. Рост эффективности должен быть сквозным, иначе это имитация, а не реальная экономия ресурсов. Второе место — это не повод расслабляться. Это стимул подтянуть резервы и подтверждать позиции. Работы меньше не будет!», — добавил губернатор.

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22.06.2026
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Александр Дрозденко Росстат производительность труда

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