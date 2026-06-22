Деятельность двух мошеннических колл-центров с 50 участниками пресекли сотрудники УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при поддержке Росгвардии в Петербурге.

Видео: УФСБ

В организованную группу, по данным правоохранителей, входили 30 граждан России и 20 иностранцев. Участники звонили жителям разных регионов страны и похищали у них криптовалюту и другие электронные денежные средства на значительные суммы.

Колл-центры работали в двух офисах на территории Санкт-Петербурга. Сотрудники УФСБ провели обыски в помещениях и по местам проживания организаторов группы. Изъяты техническое оборудование, средства связи, деньги и криптовалюту.

Оперативные мероприятия проводились в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и неправомерном обороте средств платежей, возбужденного Главным следственным управлением ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Работу колл-центров прекратили. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, сообщает пресс-служба УФСБ России по Петербургу и Ленобласти.