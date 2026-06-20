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В России упростят процедуру оформления медицинских справок и заключений

В России с 1 сентября текущего года вступит в силу новый порядок выдачи медицинских справок и заключений, который сделает процедуру их оформления проще.

В России упростят процедуру оформления медицинских справок и заключений - Согласно приказу Минздрава РФ, в нормативную базу вводится понятие «близкие родственники», а также з
Фото: freepik

Согласно приказу Минздрава РФ, в нормативную базу вводится понятие «близкие родственники», а также закрепляется возможность передачи медицинских документов «иным лицам», передает ТАСС. Кроме того, разрешено оформлять медицинские заключения в произвольной форме, если иное не установлено действующим законодательством.

Также исключается положение, согласно которому для выдачи справки в электронном виде требовалось согласие пациента. Отменяется и требование об использовании специальных печатей с указанием профиля медицинской помощи при оформлении документов в некоторых специализированных учреждениях (оказывающих психиатрическую и наркологическую помощь, а также помощь ВИЧ-инфицированным гражданам).

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Россиянам рассказали, как бесплатно получить земельный участок

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал RT о том, как граждане России могут получить дачу или земельный участок от государства.

Россиянам рассказали, как бесплатно получить земельный участок - В Госдуме рассказали, кто имеет право на получение бесплатного земельного участка и как это осуществ
Фото: magnific

Кто может получить бесплатный участок:

  • Семьи с тремя и более детьми. Они могут рассчитывать на земельный участок при соблюдении ряда условий: все члены семьи должны быть гражданами России, участок можно получить только один раз, он оформляется в общую собственность. В некоторых регионах есть дополнительные требования. Если участок по каким-либо причинам не может быть предоставлен, возможно получение денежной компенсации — правда, такое решение принимается уже на уровне субъекта.

  • Молодые специалисты, работающие в сельской местности. К ним относятся учителя, врачи, агрономы, работники культуры и другие востребованные кадры. Сначала участок передается в безвозмездное пользование сроком до шести лет. При продолжении работы в селе специалист может оформить участок в собственность. Если увольняется раньше — обязан вернуть землю.

  • Герои России, СССР, полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы. Им участок положен без торгов и без ожиданий, в зависимости от региона — от 8 до 40 соток.

  • Другие льготные категории граждан, например, инвалиды, сироты, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Условия получения зависят от региона.

Как получить участок:

  • Обратиться в местную администрацию или МФЦ, чтобы получить список документов и подать заявление.

  • В некоторых случаях можно найти бесхозный участок через кадастровую карту или председателя СНТ и подать заявление на его оформление. Однако процесс может быть небыстрым.

Также существуют программы «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар», в которых могут участвовать любые граждане России. Землю дают на пять лет для жилья, бизнеса или сельского хозяйства. При использовании участка по назначению его можно оформить в собственность.

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