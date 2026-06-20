В России с 1 сентября текущего года вступит в силу новый порядок выдачи медицинских справок и заключений, который сделает процедуру их оформления проще.

Согласно приказу Минздрава РФ, в нормативную базу вводится понятие «близкие родственники», а также закрепляется возможность передачи медицинских документов «иным лицам», передает ТАСС. Кроме того, разрешено оформлять медицинские заключения в произвольной форме, если иное не установлено действующим законодательством.

Также исключается положение, согласно которому для выдачи справки в электронном виде требовалось согласие пациента. Отменяется и требование об использовании специальных печатей с указанием профиля медицинской помощи при оформлении документов в некоторых специализированных учреждениях (оказывающих психиатрическую и наркологическую помощь, а также помощь ВИЧ-инфицированным гражданам).