Гастроэнтеролог рекомендует ограничить употребление напитка в жаркую погоду.

Употребление кофе в сильную жару создает серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и может спровоцировать проблемы с желудком. Об этом гастроэнтеролог Виктория Степанова заявила в беседе с «Газетой.Ru.»

Как пояснила врач, кофе блокирует аденозин, отвечающий за чувство усталости, и стимулирует выброс адреналина, что в прохладную погоду проходит незаметно.

«Летом картина меняется. В жару организм и так теряет много жидкости через пот, кровь становится более вязкой, сердцу труднее перекачивать ее по сосудам. Кофе работает как легкое мочегонное — почки начинают активнее выводить воду. Получается двойное обезвоживание: внешнее через кожу и внутреннее через мочевыделение», — отметила специалист.

Степанова отмечает, что у здоровых людей пульс после эспрессо в жаркий день может возрастать на 15–20 ударов, а для людей с недиагностированными нарушениями ритма такой скачок способен спровоцировать опасный приступ аритмии.

Кроме того, кофе негативно влияет на пищеварение, стимулируя выработку соляной кислоты и расслабляя нижний пищеводный сфинктер. Это создает идеальные условия для летнего обострения гастрита и изжоги, особенно если напиток сочетается с жирной или сладкой пищей.

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