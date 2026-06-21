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Новости Социум

Врач рассказала, чем опасен кофе в жару

Гастроэнтеролог рекомендует ограничить употребление напитка в жаркую погоду.

Употребление кофе в сильную жару создает серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и может спровоцировать проблемы с желудком. Об этом гастроэнтеролог Виктория Степанова заявила в беседе с «Газетой.Ru.»

Как пояснила врач, кофе блокирует аденозин, отвечающий за чувство усталости, и стимулирует выброс адреналина, что в прохладную погоду проходит незаметно. 

«Летом картина меняется. В жару организм и так теряет много жидкости через пот, кровь становится более вязкой, сердцу труднее перекачивать ее по сосудам. Кофе работает как легкое мочегонное — почки начинают активнее выводить воду. Получается двойное обезвоживание: внешнее через кожу и внутреннее через мочевыделение», — отметила специалист.

Степанова отмечает, что у здоровых людей пульс после эспрессо в жаркий день может возрастать на 15–20 ударов, а для людей с недиагностированными нарушениями ритма такой скачок способен спровоцировать опасный приступ аритмии.

Кроме того, кофе негативно влияет на пищеварение, стимулируя выработку соляной кислоты и расслабляя нижний пищеводный сфинктер. Это создает идеальные условия для летнего обострения гастрита и изжоги, особенно если напиток сочетается с жирной или сладкой пищей. 

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

жара кофе
Новости Социум

Петербургские врачи ставят на ноги пациентов с тяжелым артритом всего за месяц

Специалисты начали применять новый метод лечения заболевания суставов.

Врачи НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе внедрили новую методику лечения, позволяющую пациентам с тяжелым ревматоидным артритом вернуться к полноценной жизни в кратчайшие сроки. Специалистам уже удалось поставить на ноги 15 человек, которые ранее были ограничены в движении из-за невыносимой боли. Об этом в медучреждении рассказали порталу «Доктор Питер». 

При ревматоидном артрите у пациентов фиксируется хроническое воспаление, деформирующее головку плюсневых костей, что делает каждый шаг крайне болезненным. Если ранее ортопедам приходилось прибегать к сложным операциям с открытым доступом и обширными разрезами, то современный подход предполагает использование небольших проколов на тыльной части стопы под контролем рентгена.

По словам травматолога-ортопеда Алексея Олейника, разработавшего метод, новая техника менее травматична для мягких тканей, что ускоряет заживление и снижает риск послеоперационных осложнений, включая инфекции. Это особенно важно при пониженном местном иммунитете у таких пациентов. 

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1203

Фото на миниатюре: magnific

Теги

болезни Петербург

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