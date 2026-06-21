Срок лечения пациентов с меланомой составит порядка полугода.
Лечение пациентов с меланомой российской мРНК-вакциной вакциной будет занимать порядка полугода. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные НМИЦ радиологии Минздрава России.
Терапия начинается с инъекций на первый, восьмой и пятнадцатый дни, после чего препарат вводят один раз в 21 день. Общее количество процедур может достигать десяти. При этом препарат используется не изолированно, а в комбинации с методами классической иммунотерапией.
Такой подход был впервые применен в клинической практике в апреле этого года, когда специалисты центра провели вакцинацию пациента с меланомой кожи.
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