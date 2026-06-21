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Новости Социум

В Минздраве раскрыли длительность лечения российской вакциной от рака кожи

Срок лечения пациентов с меланомой составит порядка полугода.

Лечение пациентов с меланомой российской мРНК-вакциной вакциной будет занимать порядка полугода. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные НМИЦ радиологии Минздрава России.

Терапия начинается с инъекций на первый, восьмой и пятнадцатый дни, после чего препарат вводят один раз в 21 день. Общее количество процедур может достигать десяти. При этом препарат используется не изолированно, а в комбинации с методами классической иммунотерапией.

Такой подход был впервые применен в клинической практике в апреле этого года, когда специалисты центра провели вакцинацию пациента с меланомой кожи. 

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Фото на миниатюре: magnific

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минздрав онкология рак кожи
Новости Социум

Петербургские врачи ставят на ноги пациентов с тяжелым артритом всего за месяц

Специалисты начали применять новый метод лечения заболевания суставов.

Врачи НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе внедрили новую методику лечения, позволяющую пациентам с тяжелым ревматоидным артритом вернуться к полноценной жизни в кратчайшие сроки. Специалистам уже удалось поставить на ноги 15 человек, которые ранее были ограничены в движении из-за невыносимой боли. Об этом в медучреждении рассказали порталу «Доктор Питер». 

При ревматоидном артрите у пациентов фиксируется хроническое воспаление, деформирующее головку плюсневых костей, что делает каждый шаг крайне болезненным. Если ранее ортопедам приходилось прибегать к сложным операциям с открытым доступом и обширными разрезами, то современный подход предполагает использование небольших проколов на тыльной части стопы под контролем рентгена.

По словам травматолога-ортопеда Алексея Олейника, разработавшего метод, новая техника менее травматична для мягких тканей, что ускоряет заживление и снижает риск послеоперационных осложнений, включая инфекции. Это особенно важно при пониженном местном иммунитете у таких пациентов. 

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