Срок лечения пациентов с меланомой составит порядка полугода.

Лечение пациентов с меланомой российской мРНК-вакциной вакциной будет занимать порядка полугода. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные НМИЦ радиологии Минздрава России.

Терапия начинается с инъекций на первый, восьмой и пятнадцатый дни, после чего препарат вводят один раз в 21 день. Общее количество процедур может достигать десяти. При этом препарат используется не изолированно, а в комбинации с методами классической иммунотерапией.

Такой подход был впервые применен в клинической практике в апреле этого года, когда специалисты центра провели вакцинацию пациента с меланомой кожи.

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