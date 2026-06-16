Специалисты Всеволожской больницы провели пострадавшей женщине сложную операцию.

Фото: ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»/ ВК

Врачи отделения челюстно-лицевой хирургии Всеволожской больницы провели сложную реконструктивную операцию, восстановив утраченные ткани лица пострадавшей от укуса собаки женщине.

Как рассказали в медучреждении, пациентка поступила с серьезными травмами. В результате укуса собаки были повреждены и частично утрачены ткани носа и верхней губы. Попытки спасти ткани с помощью реплантации не увенчались успехом из-за высокого риска инфицирования. Изначально хирурги использовали кожный аутотрансплантат с плеча, однако со временем рубцевание привело к серьезным деформациям, затруднявшим дыхание и прием пищи.

В результате врачи применили метод парамедиального лобного кожного лоскута. В ходе четырехчасовой операции специалисты использовали лоскут со лба, сохранив его питающую сосудистую ножку. Хирургам удалось восстановить не только кожные покровы, но и хрящевые структуры, вернув женщине базовые физиологические функции. На данный момент состояние пациентки стабильное, однако в будущем ей предстоит финальный этап реконструкции.