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Один человек погиб в результате пожара в частном доме во Всеволожском районе

Еще двое пострадавших госпитализированы.

Один человек погиб в результате пожара в частном доме во Всеволожском районе - Еще двое пострадавших госпитализированы.
Фото: МЧС Ленинградской области

Тело женщины обнаружили после пожара в частном доме, случившегося минувшим вечером во Всеволожском районе. Об этом 21 июня сообщает МЧС по Ленинградской области.

Трагедия произошла в деревне Вартемяги. Открытое горение в здании было ликвидировано в районе 01 часа ночи. В результате пожара в жилом здании погибла женщина, еще два человека госпитализированы в больницу.

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20.06.2026
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Теги

МЧС Ленобласти пожар Всеволожский район
Новости Социум

Минпросвещения готовит новые стандарты работы детских садов

Обновленные рекомендации для дошкольных учреждений начнут действовать с 1 сентября этого года.

С 1 сентября в российских детских садах начнут действовать обновленные рекомендации Минпросвещения. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в ходе заседания экспертной группы «Формирование (развитие) эффективных каналов и способов коммуникации с детьми и молодежью».

Документ вводит целый ряд рекомендаций: от музыкального репертуара и оформления пространств до методики проведения занятий с детьми. При этом конкретный перечень нововведений пока не приводится. 

Как пишет РБК, о планах внести изменения в стандарты работы дошкольных учреждений стало известно еще в феврале текущего года. Тогда Сергей Кравцов отметил, что ключевой задачей является усиление воспитательной составляющей. Кроме того, в рамках инициативы министерство планирует внедрить перечень игр и игрушек, которые должны способствовать гармоничному развитию ребенка и соответствовать традиционным ценностям.

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Теги

Минпросвещения детские сады

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