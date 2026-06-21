Байкер погиб на месте происшествия.
В Лужском районе устанавливают обстоятельства аварии, в которой погиб водитель мотоцикла. Об этом сообщает управление МВД России по Ленинградской области.
ДТП произошло в минувшие сутки, 20 июня, на 81-м километре дороги «Луга - Великий Новгород». Предварительно, байкер на затяжном вираже не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в столб.
«В результате ДТП водитель скончался от полученных травм на месте до приезда скорой медицинской помощи», — указано в сообщении.