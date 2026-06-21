В деревне Перекюля Ленинградской области более 450 человек со всей России собрались на празднование 30-летия фонда «Реабилитационный центр «Дом надежды на Горé».

Мероприятие прошло под девизом «Надежда на счастье» — гости приехали, чтобы поблагодарить центр за помощь в обретении трезвой жизни. За три десятилетия работы «Дом надежды на Горé» принял более 8 тысяч реабилитантов. С учётом программ для созависимых помощь получили свыше 12 тысяч человек. При этом 30 процентов выпускников центра сохраняют трезвость.

Центр был создан в 1996 году врачами, священниками, художниками и меценатами. Сегодня он остаётся одним из старейших реабилитационных центров в России, где помощь доступна бесплатно для любого обратившегося. В настоящее время деятельность центра поддерживается исключительно за счёт пожертвований от бизнеса и неравнодушных людей.

Врачи и наркологи напоминают, что умеренное употребление алкоголя, которое многие считают безвредным, на самом деле является мифом. Под «умеренностью» обычно понимают редкое употребление качественных спиртных напитков в малых количествах, когда после застолья человек не испытывает симптомов похмелья и не срывается в запои, сохраняя привычный трезвый образ жизни.