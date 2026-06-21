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Реабилитационному центру «Дом надежды на Горе» в Ленобласти исполнилось 30 лет

В деревне Перекюля Ленинградской области более 450 человек со всей России собрались на празднование 30-летия фонда «Реабилитационный центр «Дом надежды на Горé».

Реабилитационному центру «Дом надежды на Горе» в Ленобласти исполнилось 30 лет - В деревне Перекюля Ленинградской области более 450 человек со всей России собрались на празднование
Фото: Правительство Ленинградской области

Мероприятие прошло под девизом «Надежда на счастье» — гости приехали, чтобы поблагодарить центр за помощь в обретении трезвой жизни. За три десятилетия работы «Дом надежды на Горé» принял более 8 тысяч реабилитантов. С учётом программ для созависимых помощь получили свыше 12 тысяч человек. При этом 30 процентов выпускников центра сохраняют трезвость.

Центр был создан в 1996 году врачами, священниками, художниками и меценатами. Сегодня он остаётся одним из старейших реабилитационных центров в России, где помощь доступна бесплатно для любого обратившегося. В настоящее время деятельность центра поддерживается исключительно за счёт пожертвований от бизнеса и неравнодушных людей.

Врачи и наркологи напоминают, что умеренное употребление алкоголя, которое многие считают безвредным, на самом деле является мифом. Под «умеренностью» обычно понимают редкое употребление качественных спиртных напитков в малых количествах, когда после застолья человек не испытывает симптомов похмелья и не срывается в запои, сохраняя привычный трезвый образ жизни.

Новости Социум

Петербургские врачи ставят на ноги пациентов с тяжелым артритом всего за месяц

Специалисты начали применять новый метод лечения заболевания суставов.

Врачи НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе внедрили новую методику лечения, позволяющую пациентам с тяжелым ревматоидным артритом вернуться к полноценной жизни в кратчайшие сроки. Специалистам уже удалось поставить на ноги 15 человек, которые ранее были ограничены в движении из-за невыносимой боли. Об этом в медучреждении рассказали порталу «Доктор Питер». 

При ревматоидном артрите у пациентов фиксируется хроническое воспаление, деформирующее головку плюсневых костей, что делает каждый шаг крайне болезненным. Если ранее ортопедам приходилось прибегать к сложным операциям с открытым доступом и обширными разрезами, то современный подход предполагает использование небольших проколов на тыльной части стопы под контролем рентгена.

По словам травматолога-ортопеда Алексея Олейника, разработавшего метод, новая техника менее травматична для мягких тканей, что ускоряет заживление и снижает риск послеоперационных осложнений, включая инфекции. Это особенно важно при пониженном местном иммунитете у таких пациентов. 

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Фото на миниатюре: magnific

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