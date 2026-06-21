weather 14.9°
$ 73.44
84.17

Главная / Новости / Александр Дрозденко провёл заседание антикоррупционной комиссии Ленинградской области

Новости Социум

Александр Дрозденко провёл заседание антикоррупционной комиссии Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области провёл заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе. В центре внимания оказались перспективы цифровизации как инструмента предотвращения должностных злоупотреблений, а также итоги работы в сфере противодействия коррупции.

Глава региона отметил, что опыт Ленинградской области по использованию информационных систем для профилактики коррупционных правонарушений был отмечен на федеральном уровне.

«Ленобласть не просто пользуется существующими федеральными информационными системами — благодаря им мы анализируем ситуацию в регионе, определяем риски, принимаем решения, вносим изменения в существующие регламенты, изменяя систему к лучшему», — подчеркнул Александр Дрозденко.

На заседании был представлен проект доклада о деятельности по противодействию коррупции в 2025 году. Губернатор отметил, что работа проделана достаточно большая, и подчеркнул важность не останавливаться на достигнутом, а также быть максимально открытыми перед жителями.

«Ленинградцы должны знать, что делается в регионе для противодействия коррупции», — добавил он.

После утверждения доклад будет размещён на официальном портале администрации Ленинградской области в разделе «Противодействие коррупции».

Также комиссия рассмотрела итоги противодействия коррупции в Бокситогорском районе за 2025 год и истекший период 2026 года. Администрации района рекомендовано усилить контроль за соблюдением антикоррупционного законодательства и провести просветительское мероприятие для муниципальных служащих с участием прокуратуры и правоохранительных органов. Кроме того, по вопросу профилактики коррупционных правонарушений в сфере цифровизации предложено нормативно закрепить, что закупки средств криптографической защиты для органов власти и подведомственных учреждений должен проводить исключительно оператор электронного правительства Ленинградской области.

За 2025 год в Петербурге и Ленинградской области вдвое выросло число коррупционных преступлений. С начала 2025 года экономическая полиция раскрыла 921 случай. Ущерб от коррупции превысил 6,4 млрд рублей, который был полностью возмещён. Больше половины преступлений совершены в крупном и особо крупном размерах.

Теги

Ленобласть Александр Дрозденко коррупция антикоррупция
Новости Социум

Петербургские врачи ставят на ноги пациентов с тяжелым артритом всего за месяц

Специалисты начали применять новый метод лечения заболевания суставов.

Врачи НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе внедрили новую методику лечения, позволяющую пациентам с тяжелым ревматоидным артритом вернуться к полноценной жизни в кратчайшие сроки. Специалистам уже удалось поставить на ноги 15 человек, которые ранее были ограничены в движении из-за невыносимой боли. Об этом в медучреждении рассказали порталу «Доктор Питер». 

При ревматоидном артрите у пациентов фиксируется хроническое воспаление, деформирующее головку плюсневых костей, что делает каждый шаг крайне болезненным. Если ранее ортопедам приходилось прибегать к сложным операциям с открытым доступом и обширными разрезами, то современный подход предполагает использование небольших проколов на тыльной части стопы под контролем рентгена.

По словам травматолога-ортопеда Алексея Олейника, разработавшего метод, новая техника менее травматична для мягких тканей, что ускоряет заживление и снижает риск послеоперационных осложнений, включая инфекции. Это особенно важно при пониженном местном иммунитете у таких пациентов. 

Вам будет интересно
Какие три группы продуктов провоцируют рост холестерина
Врач-эндокринолог назвала главные пищевые факторы, негативно влияющие на уровень холестерина.Врач превентивной медицины Анастасия Самойлова в беседе с...
19.06.2026
1203

Фото на миниатюре: magnific

Теги

болезни Петербург

Популярное

Петербургские врачи ставят на ноги пациентов с тяжелым артритом всего за месяц
Петербургские врачи ставят на ноги пациентов с тяжелым артритом всего за месяц

22:20 21.06.2026

Штормовое предупреждение действует в Ленинградской области
Штормовое предупреждение действует в Ленинградской области

11:38 21.06.2026

С 2027 года в России изменится порядок назначения страховой пенсии
С 2027 года в России изменится порядок назначения страховой пенсии

18:15 21.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться