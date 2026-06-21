Губернатор Ленинградской области провёл заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе. В центре внимания оказались перспективы цифровизации как инструмента предотвращения должностных злоупотреблений, а также итоги работы в сфере противодействия коррупции.

Глава региона отметил, что опыт Ленинградской области по использованию информационных систем для профилактики коррупционных правонарушений был отмечен на федеральном уровне.

«Ленобласть не просто пользуется существующими федеральными информационными системами — благодаря им мы анализируем ситуацию в регионе, определяем риски, принимаем решения, вносим изменения в существующие регламенты, изменяя систему к лучшему», — подчеркнул Александр Дрозденко.

На заседании был представлен проект доклада о деятельности по противодействию коррупции в 2025 году. Губернатор отметил, что работа проделана достаточно большая, и подчеркнул важность не останавливаться на достигнутом, а также быть максимально открытыми перед жителями.

«Ленинградцы должны знать, что делается в регионе для противодействия коррупции», — добавил он.

После утверждения доклад будет размещён на официальном портале администрации Ленинградской области в разделе «Противодействие коррупции».

Также комиссия рассмотрела итоги противодействия коррупции в Бокситогорском районе за 2025 год и истекший период 2026 года. Администрации района рекомендовано усилить контроль за соблюдением антикоррупционного законодательства и провести просветительское мероприятие для муниципальных служащих с участием прокуратуры и правоохранительных органов. Кроме того, по вопросу профилактики коррупционных правонарушений в сфере цифровизации предложено нормативно закрепить, что закупки средств криптографической защиты для органов власти и подведомственных учреждений должен проводить исключительно оператор электронного правительства Ленинградской области.

За 2025 год в Петербурге и Ленинградской области вдвое выросло число коррупционных преступлений. С начала 2025 года экономическая полиция раскрыла 921 случай. Ущерб от коррупции превысил 6,4 млрд рублей, который был полностью возмещён. Больше половины преступлений совершены в крупном и особо крупном размерах.