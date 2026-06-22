weather 14.6°
$ 73.44
84.17

Главная / Новости / На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 22 июня

Новости Социум

На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 22 июня

ограничено
Фото: Freepik.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 22 июня при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих трассах в Ленобласти.

  •  Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия;

  • М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург;

  • А-120 «Санкт-Петербургское южное – полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора;

  • А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»;

  • А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой;

  • А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»;

  • А-181 «Магистральная»;

  • А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»;

  • А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»;

  • А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой;

  • Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия.

Ограничения могут коснуться как отдельных участков дорог, так и целых магистралей. Причиной являются ремонтные работы. Водителей просят заранее планировать маршрут, учитывать ограничение скорости и быть внимательными на участках с проведением работ.  

Вам будет интересно
На что смотрят сотрудники ДПС, останавливая автомобили
Фото: Freepik. Водители, проезжая мимо патруля ДПС, думают, что внимание инспектора привлекают скорость, состояние автомобиля или номерные знаки. Одна...
04.04.2025
4963

Теги

ограничено движение Ленинградская область
Новости Социум

Петербургские врачи ставят на ноги пациентов с тяжелым артритом всего за месяц

Специалисты начали применять новый метод лечения заболевания суставов.

Врачи НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе внедрили новую методику лечения, позволяющую пациентам с тяжелым ревматоидным артритом вернуться к полноценной жизни в кратчайшие сроки. Специалистам уже удалось поставить на ноги 15 человек, которые ранее были ограничены в движении из-за невыносимой боли. Об этом в медучреждении рассказали порталу «Доктор Питер». 

При ревматоидном артрите у пациентов фиксируется хроническое воспаление, деформирующее головку плюсневых костей, что делает каждый шаг крайне болезненным. Если ранее ортопедам приходилось прибегать к сложным операциям с открытым доступом и обширными разрезами, то современный подход предполагает использование небольших проколов на тыльной части стопы под контролем рентгена.

По словам травматолога-ортопеда Алексея Олейника, разработавшего метод, новая техника менее травматична для мягких тканей, что ускоряет заживление и снижает риск послеоперационных осложнений, включая инфекции. Это особенно важно при пониженном местном иммунитете у таких пациентов. 

Вам будет интересно
Какие три группы продуктов провоцируют рост холестерина
Врач-эндокринолог назвала главные пищевые факторы, негативно влияющие на уровень холестерина.Врач превентивной медицины Анастасия Самойлова в беседе с...
19.06.2026
1237

Фото на миниатюре: magnific

Теги

болезни Петербург

Популярное

Петербургские врачи ставят на ноги пациентов с тяжелым артритом всего за месяц
Петербургские врачи ставят на ноги пациентов с тяжелым артритом всего за месяц

22:20 21.06.2026

Штормовое предупреждение действует в Ленинградской области
Штормовое предупреждение действует в Ленинградской области

11:38 21.06.2026

Александр Дрозденко встретился с командиром штурмовой роты отряда «Шторм» и передал бойцам БПЛА
Александр Дрозденко встретился с командиром штурмовой роты отряда «Шторм» и передал бойцам БПЛА

20:23 21.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться