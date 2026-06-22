Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 22 июня при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих трассах в Ленобласти.
- Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия;
- М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург;
- А-120 «Санкт-Петербургское южное – полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора;
- А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»;
- А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой;
- А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»;
- А-181 «Магистральная»;
- А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»;
- А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»;
- А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой;
- Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия.
Ограничения могут коснуться как отдельных участков дорог, так и целых магистралей. Причиной являются ремонтные работы. Водителей просят заранее планировать маршрут, учитывать ограничение скорости и быть внимательными на участках с проведением работ.