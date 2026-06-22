За 5 месяцев 2026 года выпуск спиртного в Санкт-Петербурге снизился на 5,37%, а в Ленинградской области – на 24,4%. В среднем по Северо-Западному федеральному округу спад составил 7,87%, сообщает «АБН24».

Доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге и глава Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский связал снижение производства с ужесточением правил розничной торговли и ростом налоговой нагрузки.

Заведения общественного питания в жилых домах города с залами площадью до 50 квадратных метров с сентября 2025 года полностью лишились права продавать алкоголь. Для остальных точек действует запрет на реализацию спиртного с 22:00 до 11:00. Продажу алкоголя в магазинах Ленинградской области также ограничили. Теперь приобрести спиртное можно с 11:00 до 22:00 вместо прежнего периода с 09:00.

Ставки акцизов дополнительно повысились с 1 января 2026 года. Это привело к росту розничных цен и сокращению легального оборота алкогольной продукции.

По оценке эксперта, потери Санкт-Петербурга от снижения акцизных поступлений составили около 1,69 миллиарда рублей, Ленинградской области – 830 миллионов рублей, а всего Северо-Западного федерального округа – 4,33 миллиарда рублей.