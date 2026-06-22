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Новости Социум

Производство алкоголя в Ленобласти и Петербурге сокращается

За 5 месяцев 2026 года выпуск спиртного в Санкт-Петербурге снизился на 5,37%, а в Ленинградской области – на 24,4%. В среднем по Северо-Западному федеральному округу спад составил 7,87%, сообщает «АБН24».

Доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге и глава Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский связал снижение производства с ужесточением правил розничной торговли и ростом налоговой нагрузки.

Заведения общественного питания в жилых домах города с залами площадью до 50 квадратных метров с сентября 2025 года полностью лишились права продавать алкоголь. Для остальных точек действует запрет на реализацию спиртного с 22:00 до 11:00. Продажу алкоголя в магазинах Ленинградской области также ограничили. Теперь приобрести спиртное можно с 11:00 до 22:00 вместо прежнего периода с 09:00.

Ставки акцизов дополнительно повысились с 1 января 2026 года. Это привело к росту розничных цен и сокращению легального оборота алкогольной продукции.

По оценке эксперта, потери Санкт-Петербурга от снижения акцизных поступлений составили около 1,69 миллиарда рублей, Ленинградской области – 830 миллионов рублей, а всего Северо-Западного федерального округа – 4,33 миллиарда рублей.

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11.11.2025
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Теги

алкоголь Санкт-Петербург Ленинградская область
Новости Социум

В Петербурге запустят бесплатные кинопоказы с участием создателей фильмов

Бесплатные кинопоказы для отдельных категорий граждан организуют в Петроградском районе Санкт-Петербурга. После сеансов зрители смогут пообщаться с режиссерами, актерами и сценаристами представленных картин, сообщает «АБН24».

Соглашение о сотрудничестве подписали глава администрации Петроградского района Дмитрий Ваньчков и генеральный директор киностудии «Ленфильм» Надежда Андрющенко.

Киностудия будет передавать районной администрации трейлеры новых фильмов и информацию о них для публикации на местных ресурсах. Администрация предоставит площадки для кинопоказов и окажет содействие в проведении мероприятий.

Дмитрий Ваньчков отметил символическое значение сотрудничества с «Ленфильмом» для Петроградского района. Первый киносеанс в России состоялся на Каменноостровском проспекте в 1896 году.

История киностудии восходит к Военно-кинематографическому отделу Скобелевского комитета, созданному в 1914 году и ставшему первой государственной кинофабрикой страны.

Сейчас «Ленфильм», переданный в ведение Санкт-Петербурга, разрабатывает стратегию расширения производственного потенциала. За последний год киностудия выпустила 12 собственных проектов и получила 23 фестивальные награды. Павильоны «Ленфильма» использовали для съемок 160 фильмов и сериалов.

Вам будет интересно
Производство алкоголя в Ленобласти и Петербурге сокращается
За 5 месяцев 2026 года выпуск спиртного в Санкт-Петербурге снизился на 5,37%, а в Ленинградской области – на 24,4%. В среднем по Северо-Западном...
22.06.2026
163

Теги

Санкт-Петербург

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