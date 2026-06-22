Сотрудники нескольких подразделений полиции при поддержке специального полка провели рейд на стройплощадке на Полюстровском проспекте в Калининском районе Санкт-Петербурга. Разрешений на работу не оказалось у 15 из 63 иностранных граждан.

Некоторые рабочие замирали на фоне стен, попытались спрятаться от сотрудников полиции в подвалах и технических помещениях. Несколько человек забрались под потолок строящегося здания и держались за арматуру.

В отношении нарушителей составили административные протоколы. Им предстоит заплатить штрафы, также решается вопрос об их выдворении из России.

Ответственность может понести и работодатель. За незаконное привлечение иностранцев к работе предусмотрен штраф до 800 тысяч рублей за каждого нарушителя или административная приостановка деятельности на срок до 90 суток.