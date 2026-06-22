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Иностранцы сливались со стенами и хватались за арматуру во время рейда в Петербурге

Сотрудники нескольких подразделений полиции при поддержке специального полка провели рейд на стройплощадке на Полюстровском проспекте в Калининском районе Санкт-Петербурга. Разрешений на работу не оказалось у 15 из 63 иностранных граждан.

Иностранцы сливались со стенами и хватались за арматуру во время рейда в Петербурге - Сотрудники нескольких подразделений полиции при поддержке специального полка провели рейд на стройпл
Фото: МВД

Некоторые рабочие замирали на фоне стен, попытались спрятаться от сотрудников полиции в подвалах и технических помещениях. Несколько человек забрались под потолок строящегося здания и держались за арматуру.

В отношении нарушителей составили административные протоколы. Им предстоит заплатить штрафы, также решается вопрос об их выдворении из России.

Ответственность может понести и работодатель. За незаконное привлечение иностранцев к работе предусмотрен штраф до 800 тысяч рублей за каждого нарушителя или административная приостановка деятельности на срок до 90 суток.

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В Петербурге запустят бесплатные кинопоказы с участием создателей фильмов

Бесплатные кинопоказы для отдельных категорий граждан организуют в Петроградском районе Санкт-Петербурга. После сеансов зрители смогут пообщаться с режиссерами, актерами и сценаристами представленных картин, сообщает «АБН24».

Соглашение о сотрудничестве подписали глава администрации Петроградского района Дмитрий Ваньчков и генеральный директор киностудии «Ленфильм» Надежда Андрющенко.

Киностудия будет передавать районной администрации трейлеры новых фильмов и информацию о них для публикации на местных ресурсах. Администрация предоставит площадки для кинопоказов и окажет содействие в проведении мероприятий.

Дмитрий Ваньчков отметил символическое значение сотрудничества с «Ленфильмом» для Петроградского района. Первый киносеанс в России состоялся на Каменноостровском проспекте в 1896 году.

История киностудии восходит к Военно-кинематографическому отделу Скобелевского комитета, созданному в 1914 году и ставшему первой государственной кинофабрикой страны.

Сейчас «Ленфильм», переданный в ведение Санкт-Петербурга, разрабатывает стратегию расширения производственного потенциала. За последний год киностудия выпустила 12 собственных проектов и получила 23 фестивальные награды. Павильоны «Ленфильма» использовали для съемок 160 фильмов и сериалов.

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