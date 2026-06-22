Масштабные профилактические рейды Госавтоинспекции пройдут на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 22 по 28 июня. Инспекторы будут выявлять нетрезвых водителей, проверять техническое состояние автомобилей, соблюдение правил остановки и стоянки, а также другие грубые нарушения ПДД.

Рейд «Нетрезвый водитель» запланирован на 22, 26, 27 и 28 июня. Особое внимание уделят автомобилистам, управляющим транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Проверки водителей мототранспорта в рамках рейда «Мотоциклист» пройдут 26, 27 и 28 июня. В эти же дни, а также 24 июня, инспекторы будут контролировать светопропускание автомобильных стекол во время мероприятия «Тонировка».

Использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств проверят 22 и 28 июня. Нарушения, связанные с выездом на встречную полосу, будут выявлять 23 июня.

Рейд «Пешеход» пройдет 22 и 25 июня. Инспекторы проверят соблюдение правил как пешеходами, так и водителями.

Мероприятие «Должник» запланировано с 22 по 26 июня. Полицейские будут выявлять граждан с неоплаченными штрафами и другими задолженностями.

Водителей без права управления транспортом и автомобилистов, лишенных водительских удостоверений, будут проверять 26 и 28 июня. Пользователям средств индивидуальной мобильности и велокурьерам уделят особое внимание 27 и 28 июня.

Соблюдение правил остановки и стоянки автомобилей проконтролируют с 22 по 25 июня. Проверки технического состояния транспортных средств будут проводиться в течение всей недели – с 22 по 28 июня.

График рейдов может изменяться с учетом дорожной обстановки. В районах с повышенной аварийностью количество профилактических мероприятий могут увеличить в два раза.