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ГАИ проведет рейды на дорогах Ленобласти и Петербурга – полный график

Масштабные профилактические рейды Госавтоинспекции пройдут на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 22 по 28 июня. Инспекторы будут выявлять нетрезвых водителей, проверять техническое состояние автомобилей, соблюдение правил остановки и стоянки, а также другие грубые нарушения ПДД.

Рейд «Нетрезвый водитель» запланирован на 22, 26, 27 и 28 июня. Особое внимание уделят автомобилистам, управляющим транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Проверки водителей мототранспорта в рамках рейда «Мотоциклист» пройдут 26, 27 и 28 июня. В эти же дни, а также 24 июня, инспекторы будут контролировать светопропускание автомобильных стекол во время мероприятия «Тонировка».

Использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств проверят 22 и 28 июня. Нарушения, связанные с выездом на встречную полосу, будут выявлять 23 июня.

Рейд «Пешеход» пройдет 22 и 25 июня. Инспекторы проверят соблюдение правил как пешеходами, так и водителями.

Мероприятие «Должник» запланировано с 22 по 26 июня. Полицейские будут выявлять граждан с неоплаченными штрафами и другими задолженностями.

Водителей без права управления транспортом и автомобилистов, лишенных водительских удостоверений, будут проверять 26 и 28 июня. Пользователям средств индивидуальной мобильности и велокурьерам уделят особое внимание 27 и 28 июня.

Соблюдение правил остановки и стоянки автомобилей проконтролируют с 22 по 25 июня. Проверки технического состояния транспортных средств будут проводиться в течение всей недели – с 22 по 28 июня.

График рейдов может изменяться с учетом дорожной обстановки. В районах с повышенной аварийностью количество профилактических мероприятий могут увеличить в два раза.

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В Петербурге запустят бесплатные кинопоказы с участием создателей фильмов

Бесплатные кинопоказы для отдельных категорий граждан организуют в Петроградском районе Санкт-Петербурга. После сеансов зрители смогут пообщаться с режиссерами, актерами и сценаристами представленных картин, сообщает «АБН24».

Соглашение о сотрудничестве подписали глава администрации Петроградского района Дмитрий Ваньчков и генеральный директор киностудии «Ленфильм» Надежда Андрющенко.

Киностудия будет передавать районной администрации трейлеры новых фильмов и информацию о них для публикации на местных ресурсах. Администрация предоставит площадки для кинопоказов и окажет содействие в проведении мероприятий.

Дмитрий Ваньчков отметил символическое значение сотрудничества с «Ленфильмом» для Петроградского района. Первый киносеанс в России состоялся на Каменноостровском проспекте в 1896 году.

История киностудии восходит к Военно-кинематографическому отделу Скобелевского комитета, созданному в 1914 году и ставшему первой государственной кинофабрикой страны.

Сейчас «Ленфильм», переданный в ведение Санкт-Петербурга, разрабатывает стратегию расширения производственного потенциала. За последний год киностудия выпустила 12 собственных проектов и получила 23 фестивальные награды. Павильоны «Ленфильма» использовали для съемок 160 фильмов и сериалов.

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