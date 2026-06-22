Бензин АИ-92 российского производства оказался дешевле на заправках Улан-Батора, чем во многих российских регионах. При этом практически весь бензин в стране завозят из России.

Литр АИ-92 в столице Монголии стоит около 2 590 тугриков. В пересчете по текущему курсу это составляет примерно 53-55 рублей. Средняя стоимость АИ-92 в России в середине июня достигала около 63 рублей за литр, а АИ-95 в отдельных городах продавался примерно по 71 рублю и дороже.

Разница возникает из-за того, что Монголия покупает у России бензин не по цене российской автозаправочной станции. Топливо приобретается крупными оптовыми партиями непосредственно у производителя по цене на границе, после чего к ней добавляются расходы на перевозку, хранение, налоги и наценка монгольских продавцов.

Монголия договорилась с российской компанией «Роснефть» о стабилизации пограничной цены АИ-92 на уровне 705 долларов США за тонну. Условия контракта позволяют удерживать стоимость топлива до конца 2026 года независимо от краткосрочных скачков оптовых цен внутри России.

Российская розничная цена формируется по другой схеме. В нее входят стоимость топлива на нефтеперерабатывающем заводе, акциз, расходы на перевозку и хранение, наценки оптовых компаний и автозаправочных сетей, а также НДС.

Ставка НДС в России с 2026 года составляет 22%. Экспортные поставки облагаются НДС по нулевой ставке, поэтому в цену партии, отправляемой в Монголию, не включается российский налог, который платит покупатель топлива на внутреннем рынке.

Акциз также закладывается в стоимость бензина еще на стадии производства и влияет на российскую оптовую и розничную цену. В результате налоги начисляются не только на себестоимость самого топлива, но и на стоимость, в которую уже включены отдельные обязательные платежи.

В Монголии стандартная ставка НДС составляет 10%. Акциз на импортируемые бензин и дизельное топливо может снижаться вплоть до нуля в зависимости от пункта ввоза. Власти страны также используют таможенные льготы и меняют размер пошлин, чтобы сдерживать рост цен на наиболее востребованный АИ-92.

Таким образом, расходы на железнодорожную доставку российского бензина в Монголию оказываются меньше разницы в налогах и других платежах. Особенно это заметно при перевозке крупных партий по долгосрочному контракту, когда закупочная цена заранее зафиксирована.