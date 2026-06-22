weather 22.6°
$ 73.44
84.17

Главная / Новости / Бензин в Монголии стал дешевле, чем в России. При этом в Монголию его завозят из России

Новости Экономика

Бензин в Монголии стал дешевле, чем в России. При этом в Монголию его завозят из России

Бензин АИ-92 российского производства оказался дешевле на заправках Улан-Батора, чем во многих российских регионах. При этом практически весь бензин в стране завозят из России.

Бензин в Монголии стал дешевле, чем в России. При этом в Монголию его завозят из России - Бензин АИ-92 российского производства оказался дешевле на заправках Улан-Батора, чем во многих росси
Фото: openvan_camp

Литр АИ-92 в столице Монголии стоит около 2 590 тугриков. В пересчете по текущему курсу это составляет примерно 53-55 рублей. Средняя стоимость АИ-92 в России в середине июня достигала около 63 рублей за литр, а АИ-95 в отдельных городах продавался примерно по 71 рублю и дороже.

Разница возникает из-за того, что Монголия покупает у России бензин не по цене российской автозаправочной станции. Топливо приобретается крупными оптовыми партиями непосредственно у производителя по цене на границе, после чего к ней добавляются расходы на перевозку, хранение, налоги и наценка монгольских продавцов.

Монголия договорилась с российской компанией «Роснефть» о стабилизации пограничной цены АИ-92 на уровне 705 долларов США за тонну. Условия контракта позволяют удерживать стоимость топлива до конца 2026 года независимо от краткосрочных скачков оптовых цен внутри России.

Российская розничная цена формируется по другой схеме. В нее входят стоимость топлива на нефтеперерабатывающем заводе, акциз, расходы на перевозку и хранение, наценки оптовых компаний и автозаправочных сетей, а также НДС.

Ставка НДС в России с 2026 года составляет 22%. Экспортные поставки облагаются НДС по нулевой ставке, поэтому в цену партии, отправляемой в Монголию, не включается российский налог, который платит покупатель топлива на внутреннем рынке.

Акциз также закладывается в стоимость бензина еще на стадии производства и влияет на российскую оптовую и розничную цену. В результате налоги начисляются не только на себестоимость самого топлива, но и на стоимость, в которую уже включены отдельные обязательные платежи.

В Монголии стандартная ставка НДС составляет 10%. Акциз на импортируемые бензин и дизельное топливо может снижаться вплоть до нуля в зависимости от пункта ввоза. Власти страны также используют таможенные льготы и меняют размер пошлин, чтобы сдерживать рост цен на наиболее востребованный АИ-92.

Таким образом, расходы на железнодорожную доставку российского бензина в Монголию оказываются меньше разницы в налогах и других платежах. Особенно это заметно при перевозке крупных партий по долгосрочному контракту, когда закупочная цена заранее зафиксирована.

Вам будет интересно
В ФССП рассказали, при какой сумме долга могут ограничить выезд из России. Она меньше, чем многие думают
Фото: Freepik. Россиянам с долгом от 10 тысяч рублей могут ограничить выезд из страны. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Федеральной служб...
23.04.2025
4230

Теги

бензин Россия Монголия
Новости Социум Главное

Ленинградская область — среди лидеров по росту производительности труда

Регион оказался на втором месте в стране по динамике производительности труда.

Ленинградская область — среди лидеров по росту производительности труда - Регион оказался на втором месте в стране по динамике производительности труда.
Фото: Александр Дрозденко/ МАХ

По итогам 2024 года Ленинградская область заняла второе место в России по росту производительности труда. Это следует из официальных данных Росстата в разрезе субъектов РФ. Как подчеркнул губернатор Александр Дрозденко, ведомство впервые начало считать этот показатель, что является крайне важным инструментом в работе.

Высокие показатели Ленобласти стали результатом системной работы, охватывающей более 130 промышленных предприятий, заявил губернатор. Программа по повышению эффективности труда в Ленобласти давно вышла за пределы промышленного сектора. Ее реализуют также в энергетике, транспорте, туризме и социальной сфере.

«Особенно важно понимать тем компаниям, которые прошли этот федеральный проект, нельзя останавливаться и остывать, надо идти дальше, масштабировать успехи. Рост эффективности должен быть сквозным, иначе это имитация, а не реальная экономия ресурсов. Второе место — это не повод расслабляться. Это стимул подтянуть резервы и подтверждать позиции. Работы меньше не будет!», — добавил губернатор.

Вам будет интересно
Рабочие завершают ремонт участка дороги "Красное Село – Гатчина – Павловск"
Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Фото: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области В Гатчинском округе заверша...
22.06.2026
59

Теги

Александр Дрозденко Росстат производительность труда

Популярное

Сын Плющенко впервые отреагировал на критику из-за своего перехода в сборную Азербайджана
Сын Плющенко впервые отреагировал на критику из-за своего перехода в сборную Азербайджана

06:44 22.06.2026

Иностранцы сливались со стенами и хватались за арматуру во время рейда в Петербурге
Иностранцы сливались со стенами и хватались за арматуру во время рейда в Петербурге

09:09 22.06.2026

Лишенный прав водитель BMW насмерть разбился на глазах у 3-летнего сына в Ленобласти
Лишенный прав водитель BMW насмерть разбился на глазах у 3-летнего сына в Ленобласти

12:56 22.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться