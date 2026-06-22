Количество новых случаев онкологических заболеваний среди подростков в России за последние четыре года выросло на 25%, сообщает Neva.Today.

Среди девушек показатель увеличился на 26%, среди юношей – на 24%. Онкологические заболевания в подростковом возрасте чаще выявляют у девушек.

Наиболее распространенными диагнозами среди подростков стали рак крови, саркомы костей, опухоли головного мозга и центральной нервной системы, а также лимфома Ходжкина. У девушек чаще выявляют опухоли яичников и рак щитовидной железы, у юношей – лимфомы.

Большинство онкологических заболеваний у подростков связано не с образом жизни, а с нарушениями развития клеток, возникшими в раннем возрасте. Рост статистики также может быть связан с улучшением диагностики и более ранним выявлением заболеваний.