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Подростки в России стали на 25% чаще болеть раком

Количество новых случаев онкологических заболеваний среди подростков в России за последние четыре года выросло на 25%, сообщает Neva.Today.

Среди девушек показатель увеличился на 26%, среди юношей – на 24%. Онкологические заболевания в подростковом возрасте чаще выявляют у девушек.

Наиболее распространенными диагнозами среди подростков стали рак крови, саркомы костей, опухоли головного мозга и центральной нервной системы, а также лимфома Ходжкина. У девушек чаще выявляют опухоли яичников и рак щитовидной железы, у юношей – лимфомы.

Большинство онкологических заболеваний у подростков связано не с образом жизни, а с нарушениями развития клеток, возникшими в раннем возрасте. Рост статистики также может быть связан с улучшением диагностики и более ранним выявлением заболеваний.

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