weather 22.6°
$ 73.44
84.17

Главная / Для души / Петербургская телебашня включила памятную подсветку

Для души Новости

Петербургская телебашня включила памятную подсветку

Телебашню Санкт-Петербурга подсветили в черно-оранжевых цветах Георгиевской ленты в ночь с 21 на 22 июня в День памяти и скорби. Памятная подсветка работала по графику наружного освещения с 23:15 21 июня до 02:35 22 июня.

Световую композицию включили в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В День памяти и скорби по всей России проходят возложения цветов к мемориалам, акции «Свеча памяти» и «Минута молчания».

Аналогичные световые сценарии появились на телебашнях и антенно-мачтовых сооружениях в Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Ярославле и других городах России.

Видео: Телебашня в Петербурге: телевидение и радио

Вам будет интересно
Минута молчания пройдет по всей России сегодня в 12:15
Фото: Freepik. В День памяти и скорби, 22 июня, в 12:15 по московскому времени по всей России пройдет минута молчания. Именно в это время, 22 июня 194...
22.06.2026
154

Теги

телебашня Санкт-Петербург
Новости Социум

Рабочие завершают ремонт участка дороги "Красное Село – Гатчина – Павловск"

Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Рабочие завершают ремонт участка дороги "Красное Село – Гатчина – Павловск" - Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Фото: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

В Гатчинском округе завершают ремонт участка дороги «Красное Село – Гатчина – Павловск». Сейчас работы ведутся на отрезке пути после населенного пункта Вайялово и далее через Гатчину. Об этом сообщили в Комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области.

«Сейчас подрядчик завершил укладку верхнего слоя асфальта. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»», — рассказали в комитете. 

Также подрядчик выполнит установку дорожных знаков и барьерных ограждений, а также нанесет разметку.

Вам будет интересно
В Кингисеппе повысили качество водоснабжения для жителей и соцобъектов
В городе завершили промежуточный этап работ, обеспечив стабильное водоснабжение для полутора тысяч жителей и социально значимых объектов. Фото: Ленобл...
22.06.2026
88

Теги

Гатчинский округ ремонт дорог

Популярное

Сын Плющенко впервые отреагировал на критику из-за своего перехода в сборную Азербайджана
Сын Плющенко впервые отреагировал на критику из-за своего перехода в сборную Азербайджана

06:44 22.06.2026

Иностранцы сливались со стенами и хватались за арматуру во время рейда в Петербурге
Иностранцы сливались со стенами и хватались за арматуру во время рейда в Петербурге

09:09 22.06.2026

Лишенный прав водитель BMW насмерть разбился на глазах у 3-летнего сына в Ленобласти
Лишенный прав водитель BMW насмерть разбился на глазах у 3-летнего сына в Ленобласти

12:56 22.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться