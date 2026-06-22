Телебашню Санкт-Петербурга подсветили в черно-оранжевых цветах Георгиевской ленты в ночь с 21 на 22 июня в День памяти и скорби. Памятная подсветка работала по графику наружного освещения с 23:15 21 июня до 02:35 22 июня.

Световую композицию включили в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В День памяти и скорби по всей России проходят возложения цветов к мемориалам, акции «Свеча памяти» и «Минута молчания».

Аналогичные световые сценарии появились на телебашнях и антенно-мачтовых сооружениях в Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Ярославле и других городах России.

Видео: Телебашня в Петербурге: телевидение и радио