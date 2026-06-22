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Новости Происшествия

Спасатели Ленобласти почти 30 раз выезжали на ЧП за неделю

Аварийно-спасательная служба поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых она активно принимала участие. 

С 15 по 21 июня Аварийно-спасательная служба Ленинградской области привлекалась 28 раз для разрешения экстренных ситуаций:

— к поисково-спасательным работам в лесах – 5 раз;
— к поисково-спасательным работам на водных объектах – 11 раз;
— к аварийно-спасательным работам при ДТП – 4 раза;
— к патрулированиям водных объектов – 8 раз.

Хотите узнать самую актуальную и оперативную информацию о работе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области и получить достоверные сведения о чрезвычайных происшествиях на территории области, в ликвидации которых принимают участие сотрудники службы, подпишитесь на группу Спасателей 47-го региона в социальной сети ВК.

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Теги

Спасатели Ленобласти сводка
Новости Социум

Бокситогорский район простится с участником СВО Романом Бобровым

Простятся с военнослужащим, павшим при исполнении воинского долга, 23 июня.

Бокситогорский район простится с участником СВО Романом Бобровым - Простятся с военнослужащим, павшим при исполнении воинского долга, 23 июня.
Фото: Бокситогорский район #Мывместе/ ВК

Житель Пикалево Ленинградской области Роман Бобров погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает «Бокситогорский район #Мывместе».

Роман Бобров родился 20 февраля 1990 года в Пикалево. После получения специальности автомеханика в Санкт-Петербургском автотранспортном электромеханическом колледже и прохождения срочной службы в армии, он трудился на Пикалевском глиноземном заводе. В сентябре 2022 года Роман был призван в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации, а в январе 2024 года принял решение продолжить службу, заключив контракт.

Церемония прощания с военнослужащим пройдет во вторник, 23 июня, в 9:00 в Церкви Воскресения Словущего в Пикалево. Похороны бойца состоятся на гражданском кладбище в поселке Ефимовский.

Теги

СВО Бокситогорский район

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