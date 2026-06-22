weather 13°
$ 73.77
84.59

Главная / Новости / Двоих петербуржцев отправили под арест по делу о сбыте наркотиков в Ленобласти

Новости Происшествия

Двоих петербуржцев отправили под арест по делу о сбыте наркотиков в Ленобласти

Дожидаться приговора суда фигуранты будут в СИЗО.

Двоих петербуржцев отправили под арест по делу о сбыте наркотиков в Ленобласти - Дожидаться приговора суда фигуранты будут в СИЗО.
Фото: Прокуратура Ленинградской области

В Приозерском районе суд отправил под арест двоих жителей Петербурга по обвинению в сбыте наркотиков. Об этом 22 июня сообщает прокуратура Ленинградской области.

По материалам дела, подозреваемые приобрели почти килограмм наркотических веществ с целью продажи. Запрещенное злоумышленники хранили в автомобиле и доме в поселке Веснино Приозерского района.

«Им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ за попытку сбыта каннабиса в крупном размере», — говорится в сообщении.

Сейчас фигуранты дела находятся под стражей. 

Вам будет интересно
Во Всеволожске обнаружена наркоплантация
Полиция обнаружила наркоплантацию в одном из частных домов во Всеволожске Ленобласти. Скрин видео: ГУ МВД России по СПб и ЛО. Как сообщили в ГУ МВД по...
20.06.2026
267

Теги

наркоторговля Приозерский район
Новости Социум

Названы регионы, где неработающие пенсионеры получают больше ₽30 тысяч в месяц

В 13 регионах страны средняя пенсия неработающих пенсионеров превышает 30 тысяч рублей.

В мае средняя пенсия у неработающих пенсионеров в 13 регионах России превысила 30 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда.

Самые высокие пенсии у этой категории пенсионеров фиксируются на Чукотке — 44 069 тысяч рублей. Затем следуют Ненецкий автономный округ (40 082 рубля), Камчатский край (39 444 рубля), Магаданская область (39 242 рубля) и Ханты-Мансийский автономный округ (38 463 рубля).

В первую десятку также вошли Сахалин (35 118 рублей), Мурманская область (35 655 рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (38 112 рублей), Якутия (34 640 рублей) и Республика Коми (33 011 рублей).

Замыкает топ Хабаровский край (30 229 рублей), Карелия (31 786 рублей) и Архангельская область (32 654 рубля).

Вам будет интересно
С 2027 года в России изменится порядок назначения страховой пенсии
Со следующего года Соцфонд сможет назначать выплату в автоматическом порядке.  Минтруд РФ разработал законопроект, согласно которому с 1 января 2...
21.06.2026
362

Фото на миниатюре: magnific

Теги

Пенсия неработающие пенсионеры

Популярное

Лишенный прав водитель BMW насмерть разбился на глазах у 3-летнего сына в Ленобласти
Лишенный прав водитель BMW насмерть разбился на глазах у 3-летнего сына в Ленобласти

12:56 22.06.2026

Сын Плющенко впервые отреагировал на критику из-за своего перехода в сборную Азербайджана
Сын Плющенко впервые отреагировал на критику из-за своего перехода в сборную Азербайджана

06:44 22.06.2026

Иностранцы сливались со стенами и хватались за арматуру во время рейда в Петербурге
Иностранцы сливались со стенами и хватались за арматуру во время рейда в Петербурге

09:09 22.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться