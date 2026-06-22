Дожидаться приговора суда фигуранты будут в СИЗО.

В Приозерском районе суд отправил под арест двоих жителей Петербурга по обвинению в сбыте наркотиков. Об этом 22 июня сообщает прокуратура Ленинградской области.

По материалам дела, подозреваемые приобрели почти килограмм наркотических веществ с целью продажи. Запрещенное злоумышленники хранили в автомобиле и доме в поселке Веснино Приозерского района.

«Им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ за попытку сбыта каннабиса в крупном размере», — говорится в сообщении.

Сейчас фигуранты дела находятся под стражей.