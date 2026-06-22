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Полиция задержали двоих петербуржцев за вымогательство 12 млн у бизнесмена

Злоумышленники ворвались в квартиру потерпевшего и забрали у него крупную сумму денег, угрожая пистолетом.

Полиция задержала в Петербурге двоих 24-летних жителей за вымогательство. Преступный дуэт ворвался в квартиру к предпринимателю и под угрозой оружия потребовали 12 млн рублей за «некачественную работу».

По материалам дела, 15 июня двое злоумышленников проникли в квартиру 50-летнего директора строительной фирмы. Налетчики потребовали у потерпевшего крупную сумму денег в качестве погашения долга перед его бывшим деловым партнером. Такая сумма была назначена в качестве компенсации за якобы некачественно выполненные строительные работы. После того как преступники скрылись, бизнесмен обратился за помощью в правоохранительные органы.

Оперативники установили личности подозреваемых, 17 июня оба фигуранта были задержаны. В ходе обыска у одного из них был изъят сигнальный пистолет, который в настоящее время направлен на экспертизу. В отношении задержанных возбуждено дело по статье УК РФ «Вымогательство».

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22.06.2026
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Теги

вымогательство грабеж Петербург
Новости Социум

Названы регионы, где неработающие пенсионеры получают больше ₽30 тысяч в месяц

В 13 регионах страны средняя пенсия неработающих пенсионеров превышает 30 тысяч рублей.

В мае средняя пенсия у неработающих пенсионеров в 13 регионах России превысила 30 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда.

Самые высокие пенсии у этой категории пенсионеров фиксируются на Чукотке — 44 069 тысяч рублей. Затем следуют Ненецкий автономный округ (40 082 рубля), Камчатский край (39 444 рубля), Магаданская область (39 242 рубля) и Ханты-Мансийский автономный округ (38 463 рубля).

В первую десятку также вошли Сахалин (35 118 рублей), Мурманская область (35 655 рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (38 112 рублей), Якутия (34 640 рублей) и Республика Коми (33 011 рублей).

Замыкает топ Хабаровский край (30 229 рублей), Карелия (31 786 рублей) и Архангельская область (32 654 рубля).

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

Пенсия неработающие пенсионеры

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