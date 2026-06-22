Злоумышленники ворвались в квартиру потерпевшего и забрали у него крупную сумму денег, угрожая пистолетом.

Полиция задержала в Петербурге двоих 24-летних жителей за вымогательство. Преступный дуэт ворвался в квартиру к предпринимателю и под угрозой оружия потребовали 12 млн рублей за «некачественную работу».

По материалам дела, 15 июня двое злоумышленников проникли в квартиру 50-летнего директора строительной фирмы. Налетчики потребовали у потерпевшего крупную сумму денег в качестве погашения долга перед его бывшим деловым партнером. Такая сумма была назначена в качестве компенсации за якобы некачественно выполненные строительные работы. После того как преступники скрылись, бизнесмен обратился за помощью в правоохранительные органы.

Оперативники установили личности подозреваемых, 17 июня оба фигуранта были задержаны. В ходе обыска у одного из них был изъят сигнальный пистолет, который в настоящее время направлен на экспертизу. В отношении задержанных возбуждено дело по статье УК РФ «Вымогательство».