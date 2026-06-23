Правоохранители задержали двоих жителей Петербурга, которые наладили производство и сбыт синтетического психостимулятора в Ленобласти.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, производство располагалось в арендованном помещении в деревне Покровка Гатчинского района. Там полицейские нашли 17,3 гр порошкообразного вещества, 40 канистр с химическими реактивами и прекурсорами общим объемом 670 литров, защитные маски, лабораторную посуду, вакууматор и видеокамеры с накопителем памяти.
Еще более 26 кг синтетических наркотиков полицейские нашли позже в тайнике-закладке в лесном массиве в Лужском районе Ленобласти.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранты заключены под стражу. Следствие продолжается.