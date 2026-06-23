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Полиция нашла в Ленобласти тайник с 26 кг «синтетики»

Правоохранители задержали двоих жителей Петербурга, которые наладили производство и сбыт синтетического психостимулятора в Ленобласти.

Полиция нашла в Ленобласти тайник с 26 кг «синтетики» - Задержаны двое петербуржцев.
Скрин видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, производство располагалось в арендованном помещении в деревне Покровка Гатчинского района. Там полицейские нашли 17,3 гр порошкообразного вещества, 40 канистр с химическими реактивами и прекурсорами общим объемом 670 литров, защитные маски, лабораторную посуду, вакууматор и видеокамеры с накопителем памяти.

Еще более 26 кг синтетических наркотиков полицейские нашли позже в тайнике-закладке в лесном массиве в Лужском районе Ленобласти.

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Госавтоинспекция опровергла информацию об ужесточении ответственности для автомобилистов

В соцсетях и некоторых СМИ появилась информация о том, что с 1 июля в России якобы ужесточатся наказания за нарушения правил дорожного движения, включая использование телефона за рулем и проверку светопропускания стекол.

Госавтоинспекция опровергла информацию об ужесточении ответственности для автомобилистов - В соцсетях и некоторых СМИ появилась информация о том, что с 1 июля в России якобы ужесточатся наказ
Фото: freepik.

Госавтоинспекция заявила, что эти сведения не соответствуют действительности. В ведомстве напомнили, что административная ответственность в области безопасности дорожного движения регулируется федеральным законодательством. Сведения о внесении изменений публикуются на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, а утвержденные документы — на официальном интернет-портале правовой информации.

Госавтоинспекция призывает представителей СМИ и блогеров проверять данные из неофициальных источников и не распространять недостоверную информацию. При подготовке материалов о деятельности полиции рекомендуется использовать сведения с официальных интернет-ресурсов, включая сайт Госавтоинспекции.

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Теги

гаи опровержение ПДД

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