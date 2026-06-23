В соцсетях и некоторых СМИ появилась информация о том, что с 1 июля в России якобы ужесточатся наказания за нарушения правил дорожного движения, включая использование телефона за рулем и проверку светопропускания стекол.

Госавтоинспекция заявила, что эти сведения не соответствуют действительности. В ведомстве напомнили, что административная ответственность в области безопасности дорожного движения регулируется федеральным законодательством. Сведения о внесении изменений публикуются на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, а утвержденные документы — на официальном интернет-портале правовой информации.

Госавтоинспекция призывает представителей СМИ и блогеров проверять данные из неофициальных источников и не распространять недостоверную информацию. При подготовке материалов о деятельности полиции рекомендуется использовать сведения с официальных интернет-ресурсов, включая сайт Госавтоинспекции.