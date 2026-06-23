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Новости Социум

Госавтоинспекция опровергла информацию об ужесточении ответственности для автомобилистов

В соцсетях и некоторых СМИ появилась информация о том, что с 1 июля в России якобы ужесточатся наказания за нарушения правил дорожного движения, включая использование телефона за рулем и проверку светопропускания стекол.

Госавтоинспекция опровергла информацию об ужесточении ответственности для автомобилистов - В соцсетях и некоторых СМИ появилась информация о том, что с 1 июля в России якобы ужесточатся наказ
Фото: freepik.

Госавтоинспекция заявила, что эти сведения не соответствуют действительности. В ведомстве напомнили, что административная ответственность в области безопасности дорожного движения регулируется федеральным законодательством. Сведения о внесении изменений публикуются на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, а утвержденные документы — на официальном интернет-портале правовой информации.

Госавтоинспекция призывает представителей СМИ и блогеров проверять данные из неофициальных источников и не распространять недостоверную информацию. При подготовке материалов о деятельности полиции рекомендуется использовать сведения с официальных интернет-ресурсов, включая сайт Госавтоинспекции.

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Теги

гаи опровержение ПДД
Новости Социум

Дети из Петербурга в ближайшее время покинут крымский «Артек»

Группа детей из Петербурга, отдыхавшая в международном детском центре «Артек» в Крыму, в ближайшее время завершит пребывание в лагере.

Речь идет о небольшой группе школьников, которые находились в лагере по региональной квоте, а также участвовали в тематических сменах, организованных совместно с партнерами центра, сообщили в городском комитете по образованию.

В настоящее время власти занимаются организацией их возвращения. Для тех детей, кто захочет продолжить летний отдых, рассматриваются варианты размещения в лагерях Краснодарского края. Остальные участники смен смогут отправиться домой после завершения программы.

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Ситуация с возвращением детей из лагерей Республики Крым остается на особом контроле городских властей. Ранее сообщалось, что в Крыму приостановили прием детей в лагеря до 1 сентября в целях безопасности.

Теги

лагерь Крым Петербург

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