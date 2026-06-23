Ленинградское отделение Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) признано лучшим в России по организации спортивно-массовой работы среди людей с инвалидностью. Итоги ежегодного конкурса были подведены на федеральном уровне.

Сегодня областное отделение объединяет 22 местных отделения и 78 клубов — от творческих мастерских до спортивных секций. Ежегодно проводится более 400 мероприятий. При оценке учитывались охват спортом, доступность объектов и информационная активность. Ленинградское отделение ВОИ работает с 1988 года и реализует свои проекты при поддержке Фонда президентских грантов и грантов губернатора Ленинградской области.

С 20 по 24 июля при поддержке правительства региона в Тихвинском районе пройдут спортивно-туристский слёт и фестиваль современной оздоровительной реабилитационной технологии «Плейстикиада».