weather 18.1°
$ 74.62
85.48

Главная / Новости / Ленинградское отделение ВОИ признано лучшим в России по спортивной работе с людьми с инвалидностью

Новости Спорт

Ленинградское отделение ВОИ признано лучшим в России по спортивной работе с людьми с инвалидностью

Ленинградское отделение Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) признано лучшим в России по организации спортивно-массовой работы среди людей с инвалидностью. Итоги ежегодного конкурса были подведены на федеральном уровне.

Ленинградское отделение ВОИ признано лучшим в России по спортивной работе с людьми с инвалидностью - Ленинградское отделение Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) признано лучшим в России по организа
Фото здесь и далее: Правительство Ленинградской области

Сегодня областное отделение объединяет 22 местных отделения и 78 клубов — от творческих мастерских до спортивных секций. Ежегодно проводится более 400 мероприятий. При оценке учитывались охват спортом, доступность объектов и информационная активность. Ленинградское отделение ВОИ работает с 1988 года и реализует свои проекты при поддержке Фонда президентских грантов и грантов губернатора Ленинградской области.

Ленинградское отделение ВОИ признано лучшим в России по спортивной работе с людьми с инвалидностью - Ленинградское отделение Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) признано лучшим в России по организа

С 20 по 24 июля при поддержке правительства региона в Тихвинском районе пройдут спортивно-туристский слёт и фестиваль современной оздоровительной реабилитационной технологии «Плейстикиада».

Ленинградское отделение ВОИ признано лучшим в России по спортивной работе с людьми с инвалидностью - Ленинградское отделение Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) признано лучшим в России по организа

Теги

Ленобласть ВОИ
Новости Экономика

ЦБ РФ раскрыл данные об инфляции в Ленобласти за май

По итогам прошлого месяца инфляция в 47-м регионе взяла паузу.

В мае 2026 года потребительские цены в Ленинградской области остались на прежнем уровне относительно апреля, а годовая инфляция замедлилась до 6,49%. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба Банка России.

Замедление роста цен, по мнению аналитиков, стала возможна благодаря расширению предложения на продовольственном рынке и укреплению курса рубля, что позволило нивелировать сезонные факторы. 

«В мае снизились цены на продукты. За год они подорожали не очень сильно. Цены на непродовольственные товары за месяц выросли умеренно, на услуги – значительно. За 12 месяцев эти категории подорожали больше, чем потребительская корзина в цело», — указано в сообщении.

В целом по России также сохраняется тенденция к замедлению инфляции. В годовом выражении показатель снизился до 5,31%. 

Вам будет интересно
Около 43 тысяч медиков Петербурга и Ленобласти получают специальные соцвыплаты
Около 43 тысяч медиков получают специальную социальную выплату от Отделения Социального фонда России по Петербургу и Ленобласти. Эта мера государствен...
23.06.2026
236

Фото на миниатюре: magnific

Теги

инфляция Банк России

Популярное

В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя
В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя

09:55 23.06.2026

Облитой кислотой петербурженке удалили левый глаз
Облитой кислотой петербурженке удалили левый глаз

16:25 22.06.2026

Сын Плющенко впервые отреагировал на критику из-за своего перехода в сборную Азербайджана
Сын Плющенко впервые отреагировал на критику из-за своего перехода в сборную Азербайджана

06:44 22.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться