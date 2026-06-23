В Кировске Ленинградской области состоялся региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Фрезеровщик».

В течение дня десять сильнейших мастеров региона решали сложные производственные кейсы, проходили тестирование и демонстрировали виртуозное владение станками, обрабатывая авиационный сплав и прочную сталь. За станками встретились юность и колоссальный опыт: самому молодому участнику — 29 лет, а стаж самого опытного мастера составляет 46 лет.

Первое место занял Юрий Григорьев из НПО «Поиск». Вторым стал Олег Кулаков из АО «ОДК-Сервис». Третье место досталось Станиславу Коровину из ООО «ОМЗ».

Победитель представит Ленинградскую область на финале конкурса, который пройдёт в Удмуртии в конце сентября 2026 года. Конкурс проводится Министерством труда и социальной защиты РФ совместно с комитетом по труду Ленинградской области в рамках национального проекта «Кадры». Главная задача соревнований — повысить престиж рабочих специальностей, показать, что быть профессионалом высокого уровня — это статусно и уважаемо, а также привлечь молодёжь в сферы, где кадры востребованы уже сегодня.