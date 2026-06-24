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Новости Социум

Названы люди, стареющие быстрее всех

Пенс
Фото: pxhere.com

Бедность и отсутствие образования ускоряют биологическое старение человека, причем эта связь проявляется уже в детском возрасте, выяснила международная группа ученых. Результаты исследования опубликовали в журнале Nature Human Behavior.

Специалисты Института развития человека Макса Планка и Колумбийского университета изучили данные 140 научных работ, в которых участвовали почти 66 тысяч человек из 23 стран в возрасте от рождения до 86 лет.

Скорость старения оценивали с помощью эпигенетических часов. Это математические модели, которые анализируют молекулярные изменения в ДНК и определяют, насколько биологический возраст организма отличается от паспортного.

При замедленном биологическом старении человек может выглядеть и чувствовать себя моложе своих лет. Ускоренное старение, напротив, повышает вероятность того, что возрастные заболевания появятся раньше ожидаемого срока.

Анализ показал, что дети из малообеспеченных семей биологически стареют быстрее сверстников из семей с более высоким достатком. Повышенный темп старения также выявили у взрослых, которые провели детство в бедности.

Исследователи отметили, что низкий доход, отсутствие образования и другие неблагоприятные социальные факторы связаны между собой и могут взаимно усиливать влияние на организм. Наиболее точно эту зависимость выявляли эпигенетические часы третьего поколения, которые обладают большей чувствительностью по сравнению с ранними моделями.

Полученные результаты могут стать основой для разработки мер, направленных не только на медицинскую помощь, но и на улучшение социальных условий жизни.

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11.02.2026
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здоровье наука
Для души Новости

В Ленобласти представят редкие Porsche и Ferrari, а также легендарные автомобили

Фестиваль скорости, музыки и автомобилей «ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026» пройдет 18 и 19 июля на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области.

Одной из главных частей программы станет выставка «Автокультура», посвященная теме «Большое путешествие». Посетителям представят около 200 редких и классических автомобилей, связанных с историей путешествий, автоспорта и жизни за рулем.

В экспозицию войдут разные версии Porsche 911, раллийные Subaru Impreza WRX STi, Ford Escort RS Cosworth и Lancia Delta Integrale, суперкары Ferrari и Lamborghini 1980–1990-х годов, американские автомобили 1960-х годов и советские гоночные машины.

Гости смогут воспользоваться аудиогидом и узнать, как представленные автомобили участвовали в ралли, марафонах и известных соревнованиях, включая гонку Монте-Карло и Camel Trophy.

Несколько раз в день машины будут участвовать в дефиле по ковровой дорожке. Ведущие расскажут об истории каждой модели. Организаторы также проведут большой автомобильный парад по трассе автодрома.

В лектории выступят автомобильные эксперты, гонщики, историки и коллекционеры. Они расскажут о развитии автоспорта, машинах, вошедших в историю, и формировании культуры автомобильных путешествий.

Марафон «1000 километров Игора Драйв» продолжительностью более восьми часов состоится 18 июля. В этот же день пройдут заезды RDS OPEN, а финалы соревнований запланированы на 19 июля. В программу также войдут гонки Кубка GT и этапы соревнований по дрифту.

Проект «Медиа Гонки 2026» впервые проведут в рамках фестиваля. Блогеры Антон Форсаж, Ян Дилан, Екатерина Тюрина и Big Russian Boss попробуют свои силы в дрифте, дрэг-рейсинге и заездах на болидах «Формулы-4».

Полина Гагарина выступит на сцене фестиваля 18 июля. Музыкальную программу 19 июля продолжат Ваня Дмитриенко и группа «Комната культуры».

Для посетителей также подготовят шоу дрэгстеров, экскурсии в боксы гоночных команд, зоны активности, фудкорты, фотозоны и площадки для семейного отдыха.

Билеты на фестиваль уже поступили в продажу. Дети младше 6 лет смогут посетить мероприятие бесплатно в сопровождении взрослых.

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Ленинградская область ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026

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