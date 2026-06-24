Бедность и отсутствие образования ускоряют биологическое старение человека, причем эта связь проявляется уже в детском возрасте, выяснила международная группа ученых. Результаты исследования опубликовали в журнале Nature Human Behavior.

Специалисты Института развития человека Макса Планка и Колумбийского университета изучили данные 140 научных работ, в которых участвовали почти 66 тысяч человек из 23 стран в возрасте от рождения до 86 лет.

Скорость старения оценивали с помощью эпигенетических часов. Это математические модели, которые анализируют молекулярные изменения в ДНК и определяют, насколько биологический возраст организма отличается от паспортного.

При замедленном биологическом старении человек может выглядеть и чувствовать себя моложе своих лет. Ускоренное старение, напротив, повышает вероятность того, что возрастные заболевания появятся раньше ожидаемого срока.

Анализ показал, что дети из малообеспеченных семей биологически стареют быстрее сверстников из семей с более высоким достатком. Повышенный темп старения также выявили у взрослых, которые провели детство в бедности.

Исследователи отметили, что низкий доход, отсутствие образования и другие неблагоприятные социальные факторы связаны между собой и могут взаимно усиливать влияние на организм. Наиболее точно эту зависимость выявляли эпигенетические часы третьего поколения, которые обладают большей чувствительностью по сравнению с ранними моделями.

Полученные результаты могут стать основой для разработки мер, направленных не только на медицинскую помощь, но и на улучшение социальных условий жизни.