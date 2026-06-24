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Сергей Перминов оценил пятилетнюю деятельность Законодательного собрания Ленобласти

Последнее заседание Законодательного собрания Ленинградской области в рамках нынешнего созыва проходит 24 июня. За пять лет депутаты приняли сотни законов в условиях пандемии, санкционного давления, изменений в социальной и экономической сфере.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов дал оценку деятельности Законодательного собрания региона.

«Пятилетка седьмого созыва Законодательного собрания Ленинградской области пришлась на период непростых вызовов. Работа была насыщенной, постоянно держала в фокусе внимания минимизацию негативных факторов, раскрытие преимуществ. И надо признать, что депутаты парламента региона, во взаимодействии с исполнительной властью, что называется, не подкачали», – сказал Сергей Перминов

Сенатор отметил, что законодатели совместно с командой Александра Дрозденко показали умение своевременно и гибко корректировать законодательство Ленинградской области. Выдвинутые инициативы были нацелены на устранение самых актуальных проблем населения. Существенные результаты также достигнуты в вопросах социальной защиты, здравоохранения, развития дорожно-транспортной инфраструктуры и пассажирских перевозок.

«Достигнутое, конечно, является плодом коллегиальных усилий. Но и народные избранники, кто с заботой и всем вниманием подходил к нуждам людей, по итогам исторического уже созыва могут записать себе в актив долю этих свершений. Наши жители, не сомневаюсь, по достоинству ценят вклад каждого. Именно их благодарность сегодня – главное для депутатов уходящего созыва», – резюмировал Сергей Перминов

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Сергей Перминов Ленинградская область
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Лимит по семейной ипотеке в Ленобласти и Петербурге повысят до 18 млн рублей

С 1 июля 2026 года в Петербурге и Ленобласти вступят в силу обновленные условия семейной ипотеки.

Лимит по семейной ипотеке в Ленобласти и Петербурге повысят до 18 млн рублей - Программа станет дифференцированной в зависимости от числа детей.
Фото: freepik

Согласно проекту правил, предельный размер кредита будет зависеть от количества детей в семье: для семей с одним ребенком - 12 млн рублей, с двумя детьми - 15 млн рублей, с тремя и более детьми - 18 млн рублей. Об этом сообщили «Известия».

В остальных регионах России лимиты будут ниже: до 6 млн рублей для семей с одним ребенком, до 8 млн - с двумя и до 10 млн рублей - с тремя и более детьми.

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Программа станет дифференцированной в зависимости от числа детей. Правительство объявит окончательные параметры программы в ближайшие дни.

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