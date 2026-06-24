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Звание «Почётный гражданин Ленинградской области» в 2026 году присвоено максимальному числу жителей

Сегодня, 24 июня, на очередном пленарном заседании Законодательного собрания области депутаты приняли решение о присвоении звания «Почётный гражданин Ленинградской области» в 2026 году. 

Это звание является высшей формой общественного признания за выдающийся вклад в социально-экономическое развитие региона, повышение его роли и авторитета в России и за рубежом. Согласно закону, ежегодно звание присваивается не более чем двум лицам. В этом году на рассмотрение депутатов были вынесены четыре кандидатуры.

По итогам рейтингового голосования, при котором кандидат должен набрать большинство голосов от установленного числа депутатов (не менее 26), звание присвоено Наталье Владимировне Соколовой — инструктору региональной общественной организации ветеранов подразделений специального назначения «КРЕЧЕТ», и Михаилу Ильичу Шевелеву — Почётному гражданину Кингисеппского района, руководителю ЗАО «Племзавод «Агро-Балт»» (с 2001 по 2015 год). Традиционно церемония вручения наград состоится в ходе торжеств, посвящённых Дню Ленинградской области, в начале августа.

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Новости Социум Главное

Лимит по семейной ипотеке в Ленобласти и Петербурге повысят до 18 млн рублей

С 1 июля 2026 года в Петербурге и Ленобласти вступят в силу обновленные условия семейной ипотеки.

Лимит по семейной ипотеке в Ленобласти и Петербурге повысят до 18 млн рублей - Программа станет дифференцированной в зависимости от числа детей.
Фото: freepik

Согласно проекту правил, предельный размер кредита будет зависеть от количества детей в семье: для семей с одним ребенком - 12 млн рублей, с двумя детьми - 15 млн рублей, с тремя и более детьми - 18 млн рублей. Об этом сообщили «Известия».

В остальных регионах России лимиты будут ниже: до 6 млн рублей для семей с одним ребенком, до 8 млн - с двумя и до 10 млн рублей - с тремя и более детьми.

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23.06.2026
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Программа станет дифференцированной в зависимости от числа детей. Правительство объявит окончательные параметры программы в ближайшие дни.

Теги

Семейная ипотека Петербург Ленобласть ипотека

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