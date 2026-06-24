Сегодня, 24 июня, на очередном пленарном заседании Законодательного собрания области депутаты приняли решение о присвоении звания «Почётный гражданин Ленинградской области» в 2026 году.

Это звание является высшей формой общественного признания за выдающийся вклад в социально-экономическое развитие региона, повышение его роли и авторитета в России и за рубежом. Согласно закону, ежегодно звание присваивается не более чем двум лицам. В этом году на рассмотрение депутатов были вынесены четыре кандидатуры.

По итогам рейтингового голосования, при котором кандидат должен набрать большинство голосов от установленного числа депутатов (не менее 26), звание присвоено Наталье Владимировне Соколовой — инструктору региональной общественной организации ветеранов подразделений специального назначения «КРЕЧЕТ», и Михаилу Ильичу Шевелеву — Почётному гражданину Кингисеппского района, руководителю ЗАО «Племзавод «Агро-Балт»» (с 2001 по 2015 год). Традиционно церемония вручения наград состоится в ходе торжеств, посвящённых Дню Ленинградской области, в начале августа.