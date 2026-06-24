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СК начал проверку после гибели двух юношей на озере в Приозерском районе

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту гибели двух 19-летних юношей в озере Большое Борково в Приозерском районе Лениобласти.

СК начал проверку после гибели двух юношей на озере в Приозерском районе - Тела удалось найти и извлечь из воды только на следующий день.
Фото: СК РФ

По предварительным данным, 21 июня на берегу озера отдыхала компания из 14 человек. Несколько молодых людей решили переплыть озеро, но двое из них не доплыли. Тела удалось найти и извлечь из воды только на следующий день.

Предварительная причина смерти - утопление. Назначены экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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В компании, по предварительным данным 47news, не употребляли спиртное, молодежь жарила шашлык.

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Новости Социум Главное

Лимит по семейной ипотеке в Ленобласти и Петербурге повысят до 18 млн рублей

С 1 июля 2026 года в Петербурге и Ленобласти вступят в силу обновленные условия семейной ипотеки.

Лимит по семейной ипотеке в Ленобласти и Петербурге повысят до 18 млн рублей - Программа станет дифференцированной в зависимости от числа детей.
Фото: freepik

Согласно проекту правил, предельный размер кредита будет зависеть от количества детей в семье: для семей с одним ребенком - 12 млн рублей, с двумя детьми - 15 млн рублей, с тремя и более детьми - 18 млн рублей. Об этом сообщили «Известия».

В остальных регионах России лимиты будут ниже: до 6 млн рублей для семей с одним ребенком, до 8 млн - с двумя и до 10 млн рублей - с тремя и более детьми.

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Программа станет дифференцированной в зависимости от числа детей. Правительство объявит окончательные параметры программы в ближайшие дни.

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