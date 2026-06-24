Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту гибели двух 19-летних юношей в озере Большое Борково в Приозерском районе Лениобласти.
По предварительным данным, 21 июня на берегу озера отдыхала компания из 14 человек. Несколько молодых людей решили переплыть озеро, но двое из них не доплыли. Тела удалось найти и извлечь из воды только на следующий день.
Предварительная причина смерти - утопление. Назначены экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В компании, по предварительным данным 47news, не употребляли спиртное, молодежь жарила шашлык.