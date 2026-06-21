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В Крыму приостановили продажу топлива на заправках

Отпуск топлива осуществляется только государственным службам, заявил глава республики.

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о временном прекращении продажи топлива на АЗС региона. Горючее будет отпускаться только государственным экстренным службам

«Сегодня, 21 июня, с 09:00 на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым», — заявил Аксенов.

Он также призвал жителей и гостей республики сохранять спокойствие и не поддаваться провокациям.

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Теги

Крым топливо
Новости Социум

Минпросвещения готовит новые стандарты работы детских садов

Обновленные рекомендации для дошкольных учреждений начнут действовать с 1 сентября этого года.

С 1 сентября в российских детских садах начнут действовать обновленные рекомендации Минпросвещения. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в ходе заседания экспертной группы «Формирование (развитие) эффективных каналов и способов коммуникации с детьми и молодежью».

Документ вводит целый ряд рекомендаций: от музыкального репертуара и оформления пространств до методики проведения занятий с детьми. При этом конкретный перечень нововведений пока не приводится. 

Как пишет РБК, о планах внести изменения в стандарты работы дошкольных учреждений стало известно еще в феврале текущего года. Тогда Сергей Кравцов отметил, что ключевой задачей является усиление воспитательной составляющей. Кроме того, в рамках инициативы министерство планирует внедрить перечень игр и игрушек, которые должны способствовать гармоничному развитию ребенка и соответствовать традиционным ценностям.

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Минпросвещения детские сады

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