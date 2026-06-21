Отпуск топлива осуществляется только государственным службам, заявил глава республики.
Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о временном прекращении продажи топлива на АЗС региона. Горючее будет отпускаться только государственным экстренным службам
«Сегодня, 21 июня, с 09:00 на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым», — заявил Аксенов.
Он также призвал жителей и гостей республики сохранять спокойствие и не поддаваться провокациям.
Фото на миниатюре: magnific